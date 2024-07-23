«Зливав» геолокацію ППО на Харківщині: зрадник проведе у тюрмі 5 років
45-річний житель Вовчанської громади, який раніше вже мав проблеми із законом, отримав новий вирок за роботу на РФ.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, чоловік потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.
«На виконання завдань окупантів зловмисник намагався виявити локації засобів української ППО, у тому числі мобільних вогневих груп, які полюють на ворожі «шахеди», а також наявність фортифікаційних укріплень та важкого озброєння на Вовчанському напрямку», – розповіли правоохоронці.
За його наведенням ворог хотів завдати удару по цих об’єктах. Для збору розвідданих зрадник обходив місцевість та приховано фіксував розміщення бронетехніки та артилерії ЗСУ, зокрема гаубиць та РСЗВ, а також пунктів управління підрозділами українських військ. Вже вдома він встановлював координати цих місць за допомогою гугл-карт та надсилав їх окупантам зі своїми докладними коментарями.
У разі ворожих «прильотів», навідник збирав інформацію про їхні наслідки та звітував противнику. Також він випитував потрібну інформацію у своїх знайомих.
Зловмисника затримали у травні. Вдома у чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з представниками РФ, а також кілька десятків набоїв різних калібрів до автоматів Калашникова.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) ККУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: геолокация, наводчик, пво, предатель, рф, СБУ, тюрьма, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річний житель Вовчанської громади, який раніше вже мав проблеми із законом, отримав новий вирок за роботу на РФ.".