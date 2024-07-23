«Сливал» геолокацию ПВО на Харьковщине: предатель проведет в тюрьме 5 лет
45-летний жителей Волчанской громады, ранее уже имевший проблемы с законом, получил новый приговор за работу на РФ.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих.
«На выполнение задач оккупантов злоумышленник пытался выявить локации средств украинской ПВО, в том числе мобильных огневых групп, охотящихся на вражеские «Шахеды», а также наличие фортификационных укреплений и тяжелого вооружения на Волчанском направлении», — рассказали правоохранители.
По его наведению враг хотел нанести удар по этим объектам. Для сбора разведданных предатель обходил местность и скрыто фиксировал размещение бронетехники и артиллерии ВСУ, в частности, гаубиц и РСЗО, а также пунктов управления подразделениями украинских войск. Уже дома он устанавливал координаты этих мест с помощью гугл-карт и присылал их оккупантам со своими подробными комментариями.
В случае «прилетов» наводчик собирал информацию об их последствиях и отчитывался противнику. Также он расспрашивал нужную информацию у своих знакомых.
Злоумышленника задержали в мае. Дома у мужчины правоохранители изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с представителями РФ, а также несколько десятков патронов разных калибров к автоматам Калашникова.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ по возможности их идентификации на местности) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: геолокация, наводчик, пво, предатель, рф, СБУ, тюрьма, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летний жителей Волчанской громады, ранее уже имевший проблемы с законом, получил новый приговор за работу на РФ.".