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Брат і сестра на Харківщині працювали на Генштаб РФ і ГРУ – прокуратура

Суспільство 14:43   02.08.2024
Вікторія Яковенко
Брат і сестра на Харківщині працювали на Генштаб РФ і ГРУ – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть родину зрадників, які допомагали ворогу зірвати постачання української техніки та зброї на передову.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрювані — 36-річний брат та 44-річна сестра, які проживають у селищі Донець на Ізюмщині та працюють на місцевому комунальному підприємстві.

Встановлено, що спершу росіяни завербували жінку, у серпні торік з нею через телеграм звʼязався співробітник ГУ Генштабу РФ. Він поставив їй завдання — збирати та передавати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури залізничної галузі на території Ізюмського та Чугуївського районів.

Жінка погодилась на «пропозицію» та до реалізації цієї задачі залучила свого брата. Отримані відомості брат і сестра передавали російському куратору у вигляді фотографій та позначок геолокацій на Google-мапах.

«Зрадники фотографували всі деталі, що необхідні ворогу: залізничні мости, наземні пішохідні переходи, труби та тунелі. Завдяки цій інформації ворог планував здійснити диверсії на залізничних лініях під час руху вантажних ешелонів ЗСУ, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів», – додали в прокуратурі.

Крім цього, на вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року родичі склали письмові «зобов’язання» про співпрацю зі співробітниками ГРУ.

Фігурантам повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі вони перебувають у СІЗО, їм загрожує довічне позбавлення волі.

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
03
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть родину зрадників, які допомагали ворогу зірвати постачання української техніки та зброї на передову.".