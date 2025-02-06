Зарезал брата из-за автомобиля: в Харькове приговорили азербайджанца
Приговор получил 32-летний гражданин Азербайджана, уже имевший судимость. Харьковские правоохранители доказали, что мужчина убил двоюродного брата.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 5 сентября 2020 года фигурант встретился с родственником, чтобы разрешить ссору — во время выезда с парковки двоюродный брат задел его автомобиль.
На встрече присутствовали и другие члены семьи, и друзья. Впрочем, мирно разрешить конфликт не получилось. Ведь произошла драка, добавили правоохранители.
«В ходе которой обвиняемый ударил ножом, который имел при себе, пострадавшего в грудную клетку. От полученных ранений тот умер в больнице», — отметили в прокуратуре.
В суде гражданин Азербайджана своей вины не признал и заявил, что кто-то из присутствующих брызнул ему в лицо из перечного баллончика. При себе якобы нож не имел и свидетели его оговаривают, а кто ранил брата, сказать не может.
Впрочем, суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Он проведет в тюрьме 13 лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: брат, убил, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 32-летний гражданин Азербайджана, уже имевший судимость. Харьковские правоохранители доказали, что мужчина убил двоюродного брата.".