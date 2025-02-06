Зарізав брата через авто: у Харкові засудили азербайджанця
Вирок отримав 32-річний громадянин Азербайджану, який вже мав судимість. Харківські правоохоронці довели, що чоловік вбив двоюрідного брата.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 5 вересня 2020 року фігурант зустрівся з родичем, щоб вирішити суперечку — під час виїзду з парковки двоюрідний брат зачепив його автомобіль.
На «зустрічі» були присутні й інші члени родини та друзі. Втім, мирно вирішити конфлікт не вийшло. Адже сталася бійка, додали правоохоронці.
«У ході якої обвинувачений вдарив ножем, який мав при собі, потерпілого в грудну клітину. Від отриманих поранень той помер у лікарні», – зазначили у прокуратурі.
У суді громадянин Азербайджану свою вину не визнав та заявив, що хтось з присутніх бризнув йому в обличчя з перцевого балончика. При собі нібито ножа не мав і свідки його оговорюють, а хто саме поранив брата, сказати не може.
Втім суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Він проведе у в’язниці 13 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 32-річний громадянин Азербайджану, який вже мав судимість. Харківські правоохоронці довели, що чоловік вбив двоюрідного брата.".