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Зарізав брата через авто: у Харкові засудили азербайджанця

Події 13:15   06.02.2025
Вікторія Яковенко
Зарізав брата через авто: у Харкові засудили азербайджанця

Вирок отримав 32-річний громадянин Азербайджану, який вже мав судимість. Харківські правоохоронці довели, що чоловік вбив двоюрідного брата.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 5 вересня 2020 року фігурант зустрівся з родичем, щоб вирішити суперечку — під час виїзду з парковки двоюрідний брат зачепив його автомобіль.

На «зустрічі» були присутні й інші члени родини та друзі. Втім, мирно вирішити конфлікт не вийшло. Адже сталася бійка, додали правоохоронці.

«У ході якої обвинувачений вдарив ножем, який мав при собі, потерпілого в грудну клітину. Від отриманих поранень той помер у лікарні», – зазначили у прокуратурі.

У суді громадянин Азербайджану свою вину не визнав та заявив, що хтось з присутніх бризнув йому в обличчя з перцевого балончика. При собі нібито ножа не мав і свідки його оговорюють, а хто саме поранив брата, сказати не може.

Втім суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Він проведе у в’язниці 13 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 32-річний громадянин Азербайджану, який вже мав судимість. Харківські правоохоронці довели, що чоловік вбив двоюрідного брата.".