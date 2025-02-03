У Харкові підозрюють чоловіка у вбивстві матері та тварин: подробиці

Повідомлення про вбивство у Холодногірському районі правоохоронці отримали напередодні, 2 лютого, о 07:25.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік вдарив 76-річну жінку сокирою по голові, внаслідок чого вона одразу загинула.

«Під час огляду місця події встановлено, що після вбивства матері чоловік вбив домашнього кота, а потім на вулиці вбив ще трьох тварин», – зазначили у поліції.

Під час обшуку вдома у фігуранта правоохоронці знайшли ймовірне знаряддя злочину та наркотики.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) ККУ.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.