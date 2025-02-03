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У Харкові підозрюють чоловіка у вбивстві матері та тварин: подробиці

Події 12:15   03.02.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові підозрюють чоловіка у вбивстві матері та тварин: подробиці Фото: ГУНП в Харківській області

Повідомлення про вбивство у Холодногірському районі правоохоронці отримали напередодні, 2 лютого, о 07:25.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік вдарив 76-річну жінку сокирою по голові, внаслідок чого вона одразу загинула.

«Під час огляду місця події встановлено, що після вбивства матері чоловік вбив домашнього кота, а потім на вулиці вбив ще трьох тварин», – зазначили у поліції.

Під час обшуку вдома у фігуранта правоохоронці знайшли ймовірне знаряддя злочину та наркотики.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) ККУ.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

убийство в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 12:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про вбивство у Холодногірському районі правоохоронці отримали напередодні, 2 лютого, о 07:25.".