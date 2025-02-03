У Харкові підозрюють чоловіка у вбивстві матері та тварин: подробиці
Фото: ГУНП в Харківській області
Повідомлення про вбивство у Холодногірському районі правоохоронці отримали напередодні, 2 лютого, о 07:25.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік вдарив 76-річну жінку сокирою по голові, внаслідок чого вона одразу загинула.
«Під час огляду місця події встановлено, що після вбивства матері чоловік вбив домашнього кота, а потім на вулиці вбив ще трьох тварин», – зазначили у поліції.
Під час обшуку вдома у фігуранта правоохоронці знайшли ймовірне знаряддя злочину та наркотики.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) ККУ.
Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 12:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про вбивство у Холодногірському районі правоохоронці отримали напередодні, 2 лютого, о 07:25.".