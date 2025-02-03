В Харькове подозревают мужчину в убийстве матери и животных: подробности
Фото: ГУНП в Харьковской области
Сообщения об убийстве в Холодногорском районе правоохранители получили накануне, 2 февраля, в 07:25.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина ударил 76-летнюю женщину топором по голове, в результате чего она погибла.
«При осмотре места происшествия установлено, что после убийства матери мужчина убил домашнего кота, а затем на улице убил еще троих животных», — отметили в полиции.
Во время обыска дома у фигуранта правоохранители нашли вероятное орудия преступления и наркотики.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными), ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) УКУ.
Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения об убийстве в Холодногорском районе правоохранители получили накануне, 2 февраля, в 07:25.".