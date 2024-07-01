За убийство брата 8 лет тюрьмы получил харьковчанин: вину признал частично

28-летний мужчина, забивший собственного брата до смерти в Харькове, получил приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, трагедия произошла 22 ноября 2021 в одной из квартир по улице Манюшко во время празднования дня рождения обвиняемого. Мужчина вместе с гостями, среди которых был и его родственник, употребляли алкоголь. Между братьями возник спор.

«Дождавшись, пока родственник выйдет в коридор, именинник подошел к брату и не менее семи раз ударил его по голове взявшим с собой молотком. Через несколько часов от полученных травм пострадавший погиб в больнице», — выяснили правоохранители.

В суде фигурант признал вину лишь частично и акцентировал внимание на том, что не собирался лишать брата жизни.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Он проведет в тюрьме 8 лет.