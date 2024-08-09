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«Сливал» данные о ВСУ на Харьковщине брату из РФ: экс-коп получил пожизненное

Общество 14:51   09.08.2024
Виктория Яковенко
«Сливал» данные о ВСУ на Харьковщине брату из РФ: экс-коп получил пожизненное Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители в апелляции отстояли приговор бывшему полицейскому, передававшему ФСБ РФ данные о местах дислокации ВСУ и правоохранительных органов на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале полномасштабного вторжения РФ с оперуполномоченным 3-го отдела управления оперативной службы ГУНП в Харьковской области связался его брат.

Родственник фигуранта – сотрудник ФСБ РФ в Белгородской области. Он поставил полицейскому задачу передавать разведывательные данные относительно мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ, мест нахождения представителей правоохранительных органов, блокпостов в Харькове и области, перемещения военной техники и т.п. Полицейский согласился с этим.

«Используя свои профессиональные навыки, он скрыто фотографировал указанные объекты с геолокациями и направлял брату из ФСБ через Telegram. Среди зданий, сфотографированных предателем, были торговый центр в Харькове и областное управление СБУ», — добавили в прокуратуре.

В мае 2022 года правоохранители задержали предателя в Харьковском районе. Мужчина был уволен из Национальной полиции Украины.

В суде предатель свою вину не признал и добавил, что он ничего не делал.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в госизмене и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 111 УКУ, ч. 1 ст. 263 УКУ). Ему назначили пожизненное лишение свободы. Не согласившись с указанным приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. Коллегия судей Харьковского апелляционного суда оставила в силе приговор первой инстанции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители в апелляции отстояли приговор бывшему полицейскому, передававшему ФСБ РФ данные о местах дислокации ВСУ и правоохранительных органов на Харьковщине.".