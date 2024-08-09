Зливав дані про ЗСУ на Харківщині брату з РФ: експоліцейський отримав довічне
Правоохоронці в апеляції відстояли вирок колишньому поліцейському, який передавав ФСБ РФ дані про місця дислокації ЗСУ та правоохоронних органів на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, на початку повномасштабного вторгнення РФ з оперуповноваженим 3-ого відділу управління оперативної служби ГУНП в Харківській області звʼязався його брат.
Родич фігуранта — співробітник ФСБ РФ у Бєлгородській області. Він поставив поліцейському завдання передавати розвідувальні дані щодо місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місць знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та області, переміщення військової техніки тощо. Поліцейський погодився на це.
«Використовуючи свої професійні навички, він приховано фотографував вказані обʼєкти з геолокаціями та направляв брату з ФСБ через телеграм. Серед будівель, які сфотографував зрадник, були торговельний центр у Харкові та обласне управління СБУ», – додали в прокуратурі.
У травні 2022 року правоохоронці затримали зрадника у Харківському районі. Чоловіка було звільнено з Національної поліції України.
У суді зрадник свою вину не визнав та додав, що «він нічого не робив».
Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у держзраді та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 ККУ, ч. 1 ст. 263 ККУ). Йому призначили довічне позбавлення волі. Не погодившись з вказаним вироком, сторона захисту оскаржила його в апеляційному порядку. Колегія суддів Харківського апеляційного суду залишила у силі вирок першої інстанції.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: брат, данные, ЗСУ, прокуратура, рф, сливал, суд, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці в апеляції відстояли вирок колишньому поліцейському, який передавав ФСБ РФ дані про місця дислокації ЗСУ та правоохоронних органів на Харківщині.".