Live

Ветеранів та їхні родини збирали в одній з громад Харківщини: навіщо

Суспільство 15:19   06.12.2025
Вікторія Яковенко
Ветеранів та їхні родини збирали в одній з громад Харківщини: навіщо Фото: ХОВА

Зустріч із ветеранами та членами їхніх сімей відбулася у Краснокутській громаді Богодухівського району в межах акції «Турбота поруч».

У ХОВА кажуть: за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, у громаді налічується 781 особа. Серед них — 505 учасників бойових дій, 127 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 149 членів родин загиблих захисників і захисниць України.

«Продовжуємо спільно працювати над посиленням підтримки наших ветеранів, ветеранок і демобілізованих осіб відповідно до їхніх потреб. Виїзні зустрічі дозволяють визначати напрямки для доповнення Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць новими необхідними заходами, а також напрацьовувати пропозиції щодо вдосконалення нормативних актів у питаннях, що турбують ветеранів», — зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

У заході також взяли участь сім’ї загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців, представники громадських ветеранських організацій, керівництво громади, фахівці із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, а також керівники комунальних установ, що надають послуги ветеранам.

У ХОВА додали, що учасники обговорили стан реалізації ветеранської політики в громаді, питання соціального захисту військових і їхніх родин, доступність психосоціальної підтримки, захист прав родин полонених і зниклих безвісти. Окрему увагу приділили пенсійному забезпеченню ветеранів і військовослужбовців, можливостям їхнього навчання та працевлаштування.

Також присутні ознайомилися з заходами, які вже реалізуються в межах комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України. Крім цього, усі охочі мали можливість отримати індивідуальні консультації, оформити необхідні звернення та отримати гуманітарну допомогу.

Читайте також: З Днем Святого Миколая привітали дітей загиблих рятувальників на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов
Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов
06.12.2025, 14:23
Де відключать газ у понеділок в Харкові
Де відключать газ у понеділок в Харкові
06.12.2025, 12:23
Сесію облради скликають у Харкові: що вирішуватимуть депутати
Сесію облради скликають у Харкові: що вирішуватимуть депутати
06.12.2025, 11:00
Масована атака на Україну: удар по залізниці, де зникло тепло та вода (фото)
Масована атака на Україну: удар по залізниці, де зникло тепло та вода (фото)
06.12.2025, 09:35
Новини Харкова – головне за 6 грудня: День Святого Миколая, що зі світлом
Новини Харкова – головне за 6 грудня: День Святого Миколая, що зі світлом
06.12.2025, 14:25
З Днем Святого Миколая привітали дітей загиблих рятувальників на Харківщині 📷
З Днем Святого Миколая привітали дітей загиблих рятувальників на Харківщині 📷
06.12.2025, 13:11

Новини за темою:

02.12.2025
На Харківщині збирали фахівців із супроводу ветеранів: що обговорювали
27.11.2025
ХОВА продовжує реалізовувати ветеранську політику у громадах Харківщини
24.11.2025
Ветеранів та членів їхніх сімей збирали на Ізюмщині: які питання порушували
21.11.2025
На Харківщині навчають фахівців із супроводу ветеранів: дані ХОВА
18.11.2025
Ветерана, пораненого на Харківщині, відправили на реабілітацію до Латвії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ветеранів та їхні родини збирали в одній з громад Харківщини: навіщо», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2025 в 15:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зустріч із ветеранами та членами їхніх сімей відбулася у Краснокутській громаді Богодухівського району в межах акції «Турбота поруч».".