Ветеранів та їхні родини збирали в одній з громад Харківщини: навіщо

Зустріч із ветеранами та членами їхніх сімей відбулася у Краснокутській громаді Богодухівського району в межах акції «Турбота поруч».

У ХОВА кажуть: за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, у громаді налічується 781 особа. Серед них — 505 учасників бойових дій, 127 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 149 членів родин загиблих захисників і захисниць України.

«Продовжуємо спільно працювати над посиленням підтримки наших ветеранів, ветеранок і демобілізованих осіб відповідно до їхніх потреб. Виїзні зустрічі дозволяють визначати напрямки для доповнення Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць новими необхідними заходами, а також напрацьовувати пропозиції щодо вдосконалення нормативних актів у питаннях, що турбують ветеранів», — зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

У заході також взяли участь сім’ї загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців, представники громадських ветеранських організацій, керівництво громади, фахівці із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, а також керівники комунальних установ, що надають послуги ветеранам.

У ХОВА додали, що учасники обговорили стан реалізації ветеранської політики в громаді, питання соціального захисту військових і їхніх родин, доступність психосоціальної підтримки, захист прав родин полонених і зниклих безвісти. Окрему увагу приділили пенсійному забезпеченню ветеранів і військовослужбовців, можливостям їхнього навчання та працевлаштування.

Також присутні ознайомилися з заходами, які вже реалізуються в межах комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України. Крім цього, усі охочі мали можливість отримати індивідуальні консультації, оформити необхідні звернення та отримати гуманітарну допомогу.

Читайте також: З Днем Святого Миколая привітали дітей загиблих рятувальників на Харківщині