Ветеранов и их семьи собирали в одной из громад Харьковщины: зачем
Встреча с ветеранами и членами их семей состоялась в Краснокутской громаде Богодуховского района в рамках акции «Турбота поруч».
В ХОВА говорят: по данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в громаде насчитывается 781 человек. Среди них 505 участников боевых действий, 127 человек с инвалидностью в результате войны, 149 членов семей погибших защитников и защитниц Украины.
«Продолжаем совместно работать над усилением поддержки наших ветеранов, ветеранок и демобилизованных лиц в соответствии с их потребностями. Выездные встречи позволяют определять направления для дополнения Комплексной программы поддержки Защитников и Защитниц новыми необходимыми мерами, а также нарабатывать предложения по усовершенствованию нормативных актов в вопросах, беспокоящих ветеранов», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
В мероприятии также приняли участие семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих, представители общественных ветеранских организаций, руководство громады, специалисты по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц, а также руководители коммунальных учреждений, оказывающих услуги ветеранам.
В ХОВА добавили, что участники обсудили состояние реализации ветеранской политики в громаде, вопросы социальной защиты военных и их семей, доступность психосоциальной поддержки, защиту прав семей пленных и пропавших без вести. Отдельное внимание было уделено пенсионному обеспечению ветеранов и военнослужащих, возможностям их обучения и трудоустройства.
Также собравшиеся ознакомились с мероприятиями, которые уже реализуются в рамках комплексной программы поддержки защитников и защитниц Украины. Кроме того, все желающие имели возможность получить индивидуальные консультации, оформить необходимые обращения и получить гуманитарную помощь.
Читайте также: С Днем Святого Николая поздравили детей погибших спасателей на Харьковщине
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ветеранов и их семьи собирали в одной из громад Харьковщины: зачем», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 декабря 2025 в 15:19;