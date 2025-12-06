Ветеранов и их семьи собирали в одной из громад Харьковщины: зачем

Встреча с ветеранами и членами их семей состоялась в Краснокутской громаде Богодуховского района в рамках акции «Турбота поруч».

В ХОВА говорят: по данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в громаде насчитывается 781 человек. Среди них 505 участников боевых действий, 127 человек с инвалидностью в результате войны, 149 членов семей погибших защитников и защитниц Украины.

«Продолжаем совместно работать над усилением поддержки наших ветеранов, ветеранок и демобилизованных лиц в соответствии с их потребностями. Выездные встречи позволяют определять направления для дополнения Комплексной программы поддержки Защитников и Защитниц новыми необходимыми мерами, а также нарабатывать предложения по усовершенствованию нормативных актов в вопросах, беспокоящих ветеранов», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

В мероприятии также приняли участие семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих, представители общественных ветеранских организаций, руководство громады, специалисты по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц, а также руководители коммунальных учреждений, оказывающих услуги ветеранам.

В ХОВА добавили, что участники обсудили состояние реализации ветеранской политики в громаде, вопросы социальной защиты военных и их семей, доступность психосоциальной поддержки, защиту прав семей пленных и пропавших без вести. Отдельное внимание было уделено пенсионному обеспечению ветеранов и военнослужащих, возможностям их обучения и трудоустройства.

Также собравшиеся ознакомились с мероприятиями, которые уже реализуются в рамках комплексной программы поддержки защитников и защитниц Украины. Кроме того, все желающие имели возможность получить индивидуальные консультации, оформить необходимые обращения и получить гуманитарную помощь.

