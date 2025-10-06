У приватника в Харкові забирають нерухомість за понад 1,2 млн грн

Харківські правоохоронці повернули громаді нерухомість вартістю понад 1,2 млн грн.

«У 2017 році право приватної власності на нежитлове приміщення громадського призначення (офіс) та підвальні приміщення житлового будинку площею майже 170 кв. м на вул. Греківській у Харкові було оформлено на приватну особу», – повідомили у Харківській міськраді.

За даними правоохоронців, право власності зареєстрували всупереч законодавству та без належних правовстановлюючих документів.

«Ці дії призвели до незаконного вибуття майна з комунальної власності Харківської міської громади. Пізніше нерухомість була передана іншій особі на підставі договору дарування», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці пішли до суду і вимагали скасувати незаконні рішення та визнати недійсним договір дарування. Суд першої інстанції задовольнив позов, однак відповідач подав апеляцію.

Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури. Постанова суду набрала законної сили.

