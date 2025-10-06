Live
У частника в Харькове забирают недвижимость более чем за 1,2 млн грн

Общество 13:34   06.10.2025
Виктория Яковенко
У частника в Харькове забирают недвижимость более чем за 1,2 млн грн Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители вернули громаде недвижимость стоимостью более 1,2 млн грн.

«В 2017 году право частной собственности на нежилое помещение общественного назначения (офис) и подвальные помещения жилого дома площадью почти 170 кв. м по ул. Грековской в ​​Харькове была оформлена на частное лицо», — сообщили в Харьковском горсовете.

По данным правоохранителей, право собственности зарегистрировали вопреки законодательству и без надлежащих правоустанавливающих документов.

«Эти действия привели к незаконному выбытию имущества из коммунальной собственности Харьковской городской громады. Позже недвижимость была передана другому лицу на основании договора дарения», — отметили в прокуратуре.

Так что правоохранители пошли в суд и потребовали отменить незаконные решения и признать недействительным договор дарения. Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако ответчик подал апелляцию.

Полтавский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры. Постановление суда вступило в законную силу.

здание вернули Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее Харьковская областная прокуратура сообщила, что отстояла в суде интересы Лозовской громады. Прокуроры помешали хозяйственному обществу получить «в наследство» от колхоза землю – 330 га.

Автор: Виктория Яковенко
