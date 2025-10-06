У частника в Харькове забирают недвижимость более чем за 1,2 млн грн

Харьковские правоохранители вернули громаде недвижимость стоимостью более 1,2 млн грн.

«В 2017 году право частной собственности на нежилое помещение общественного назначения (офис) и подвальные помещения жилого дома площадью почти 170 кв. м по ул. Грековской в ​​Харькове была оформлена на частное лицо», — сообщили в Харьковском горсовете.

По данным правоохранителей, право собственности зарегистрировали вопреки законодательству и без надлежащих правоустанавливающих документов.

«Эти действия привели к незаконному выбытию имущества из коммунальной собственности Харьковской городской громады. Позже недвижимость была передана другому лицу на основании договора дарения», — отметили в прокуратуре.

Так что правоохранители пошли в суд и потребовали отменить незаконные решения и признать недействительным договор дарения. Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако ответчик подал апелляцию.

Полтавский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры. Постановление суда вступило в законную силу.

