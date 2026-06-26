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Помощь энергетике Харькова от Швеции: Терехов про «чрезвычайно важный проект»

Харьков 09:56   26.06.2026
Оксана Горун
Помощь энергетике Харькова от Швеции: Терехов про «чрезвычайно важный проект» Фото: пресс-служба ХГС

Поддержать Харьков в технических вопросах подготовки к отопительному сезону намерены представители Siemens Energy AG. Это — один из лидеров рынка оборудования для генерации, передачи и хранения энергии.

О рабочей встрече мэра Харькова Игоря Терехова с представителями компаний «Business Sweden» и «Siemens Energy AG» сообщила пресс-служба горсовета. Встреча прошла в польском Гданьске, где в эти дни проводят Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC 2026). По информации мэрии, разговор был посвящен «реализации энергетических проектов, важных для подготовки Харькова к отопительному сезону и усилению устойчивости критической инфраструктуры». Обсуждали возможность привлечения в Харьков дополнительных энергетических мощностей, которые смогут усилить работу объектов критической инфраструктуры.

Терехов во время встречи подчеркнул, что Харькову важно не только получить оборудование, но и максимально быстро ввести его в работу.

«Для нашего города это чрезвычайно важный проект, особенно учитывая ситуацию с обстрелами энергетики и подготовку к отопительному сезону. Харькову нужны решения, дающие реальный результат для людей», — цитирует городского голову пресс-служба.

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Представители Siemens Energy AG подтвердили готовность поддерживать Харьков в технических вопросах.

«Мы понимаем важность этих проектов для Харькова. Со своей стороны, мы готовы обеспечить техническую поддержку, сопровождение и рабочую коммуникацию, чтобы процесс двигался максимально эффективно», — приводит слова представителей компании харьковская мэрия.

Ранее Терехов сообщил, что накануне официального старта конференции «Ukraine Recovery Conference» в польском Гданьске договорился о предоставлении Харькову 47 миллионов евро. 15 млн — это кредит ЕБРР, который направят на экстренную поддержку ликвидности Харькова. Еще 32 миллиона евро нужны для модернизации системы теплоснабжения (из них 15 млн — это тоже кредит ЕБРР, 17 млн — безвозвратный грант от Европейского Союза).

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 09:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поддержать Харьков в технических вопросах подготовки к отопительному сезону намерены представители Siemens Energy AG".