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Брюссель рекомендовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Мир 16:36   08.11.2023
Оксана Якушко
Брюссель рекомендовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС DW

Еврокомиссия постановила, что Украина достаточно выполнила 7 критериев, и теперь со страной можно начать официальные переговоры о вступлении в ЕС, пишет DW. 

Решение Еврокомиссии должны поддержать лидеры 27 стран ЕС.

Еврокомиссия рекомендовала Европейскому Совету обозначить рамки переговоров с Украиной после того, как Киев завершит необходимые для вступления реформы.

В то же время, в рекомендации содержатся «технические оговорки», согласно которым Украине нужно достичь большего прогресса в ключевых сферах – от создания надежной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и внедрения антикоррупционных мер.

«Украинцы глубоко реформируют свою страну и готовятся к вступлению, даже когда они ведут экзистенциальную войну. Сегодня Комиссия рекомендует Раде начать переговоры о вступлении с Украиной», — заявила после оглашения глава ЕК Урсула фон дер Ляен.

Дедлайн по выполнению Украиной рекомендаций ЕС будет в марте 2024 года – именно тогда Еврокомиссия будет отчитываться перед Советом ЕС о том, насколько выполнены остальные для вступления условия.

Окончательное решение этих пунктов будут принимать лидеры стран ЕС на саммите, который состоится в Брюсселе 14 и 15 декабря. Его должны поддержать единодушно все 27 членов Евросоюза.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еврокомиссия постановила, что Украина достаточно выполнила 7 критериев, и теперь со страной можно начать официальные переговоры о вступлении в ЕС, пишет DW. ".