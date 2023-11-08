Брюссель рекомендовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия постановила, что Украина достаточно выполнила 7 критериев, и теперь со страной можно начать официальные переговоры о вступлении в ЕС, пишет DW.

Решение Еврокомиссии должны поддержать лидеры 27 стран ЕС.

Еврокомиссия рекомендовала Европейскому Совету обозначить рамки переговоров с Украиной после того, как Киев завершит необходимые для вступления реформы.

В то же время, в рекомендации содержатся «технические оговорки», согласно которым Украине нужно достичь большего прогресса в ключевых сферах – от создания надежной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и внедрения антикоррупционных мер.

«Украинцы глубоко реформируют свою страну и готовятся к вступлению, даже когда они ведут экзистенциальную войну. Сегодня Комиссия рекомендует Раде начать переговоры о вступлении с Украиной», — заявила после оглашения глава ЕК Урсула фон дер Ляен.

Дедлайн по выполнению Украиной рекомендаций ЕС будет в марте 2024 года – именно тогда Еврокомиссия будет отчитываться перед Советом ЕС о том, насколько выполнены остальные для вступления условия.

Окончательное решение этих пунктов будут принимать лидеры стран ЕС на саммите, который состоится в Брюсселе 14 и 15 декабря. Его должны поддержать единодушно все 27 членов Евросоюза.