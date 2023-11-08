Брюссель рекомендовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Еврокомиссия постановила, что Украина достаточно выполнила 7 критериев, и теперь со страной можно начать официальные переговоры о вступлении в ЕС, пишет DW.
Решение Еврокомиссии должны поддержать лидеры 27 стран ЕС.
Еврокомиссия рекомендовала Европейскому Совету обозначить рамки переговоров с Украиной после того, как Киев завершит необходимые для вступления реформы.
В то же время, в рекомендации содержатся «технические оговорки», согласно которым Украине нужно достичь большего прогресса в ключевых сферах – от создания надежной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и внедрения антикоррупционных мер.
«Украинцы глубоко реформируют свою страну и готовятся к вступлению, даже когда они ведут экзистенциальную войну. Сегодня Комиссия рекомендует Раде начать переговоры о вступлении с Украиной», — заявила после оглашения глава ЕК Урсула фон дер Ляен.
Дедлайн по выполнению Украиной рекомендаций ЕС будет в марте 2024 года – именно тогда Еврокомиссия будет отчитываться перед Советом ЕС о том, насколько выполнены остальные для вступления условия.
Окончательное решение этих пунктов будут принимать лидеры стран ЕС на саммите, который состоится в Брюсселе 14 и 15 декабря. Его должны поддержать единодушно все 27 членов Евросоюза.
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: Брюссель, вступление в ЕС, Европейская комиссия, ЕС, переговоры, Украина, Урсула фон дер Ляйен;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 16:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еврокомиссия постановила, что Украина достаточно выполнила 7 критериев, и теперь со страной можно начать официальные переговоры о вступлении в ЕС, пишет DW. ".