Live
  • Ср 08.11.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.48

Брюссель рекомендував розпочати переговори щодо вступу України до ЄС

Світ 16:36   08.11.2023
Оксана Якушко
Брюссель рекомендував розпочати переговори щодо вступу України до ЄС

Єврокомісія ухвалила, що Україна достатньо виконала 7 критеріїв, і тепер із країною можна розпочати офіційні переговори про вступ до ЄС, пише DW. 

Рішення Єврокомісії мають підтримати лідери 27 країн ЄС.

Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді визначити рамки переговорів з Україною після того, як Київ завершить необхідні для вступу реформи.

Водночас у рекомендації містяться “технічні застереження”, згідно з якими Україні потрібно досягти більшого прогресу у ключових сферах – від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

“Українці глибоко реформують свою країну і готуються до вступу, навіть коли вони ведуть екзистенційну війну. Сьогодні Комісія рекомендує Раді розпочати переговори про вступ з Україною”, – заявила після оголошення голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Дедлайн щодо виконання Україною рекомендацій ЄС буде у березні 2024 року – саме тоді Єврокомісія звітуватиме перед Радою ЄС про те, наскільки виконані інші умови для вступу.

Остаточне рішення цих пунктів прийматимуть лідери країн ЄС на саміті, що відбудеться у Брюсселі 14 та 15 грудня. Його мають одностайно підтримати всі 27 членів Євросоюзу.

Читайте також: Злочинна амбіція РФ зламана на Харківщині – Україна подає заявку до НАТО

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Брюссель рекомендував розпочати переговори щодо вступу України до ЄС
Брюссель рекомендував розпочати переговори щодо вступу України до ЄС
08.11.2023, 16:36
За знущання над матір’ю жителя Харківщини посадили на 5 років
За знущання над матір’ю жителя Харківщини посадили на 5 років
08.11.2023, 15:55
РФ продовжує наступати під Куп’янськом та змінила тактику – ЗСУ
РФ продовжує наступати під Куп’янськом та змінила тактику – ЗСУ
08.11.2023, 15:23
45 діб у карцері: директорку школи на Харківщині здали ворогові вчителі
45 діб у карцері: директорку школи на Харківщині здали ворогові вчителі
07.11.2023, 08:45
Хотіли вивезти з України запчастини для МіГ-29: серед затриманих – харків’янин
Хотіли вивезти з України запчастини для МіГ-29: серед затриманих – харків’янин
08.11.2023, 14:32
“Мають йти служити діти чиновників” – Жорін про мобілізацію
“Мають йти служити діти чиновників” – Жорін про мобілізацію
08.11.2023, 08:20

Новини за темою:

12:24
“Ми чекаємо фінансування у сумі 50 млрд євро” – голова Харківської облради

Ви читали новину: «Брюссель рекомендував розпочати переговори щодо вступу України до ЄС»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 16:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єврокомісія ухвалила, що Україна достатньо виконала 7 критеріїв, і тепер із країною можна розпочати офіційні переговори про вступ до ЄС, пише DW. ".