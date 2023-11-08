Брюссель рекомендував розпочати переговори щодо вступу України до ЄС

Єврокомісія ухвалила, що Україна достатньо виконала 7 критеріїв, і тепер із країною можна розпочати офіційні переговори про вступ до ЄС, пише DW.

Рішення Єврокомісії мають підтримати лідери 27 країн ЄС.

Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді визначити рамки переговорів з Україною після того, як Київ завершить необхідні для вступу реформи.

Водночас у рекомендації містяться “технічні застереження”, згідно з якими Україні потрібно досягти більшого прогресу у ключових сферах – від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

“Українці глибоко реформують свою країну і готуються до вступу, навіть коли вони ведуть екзистенційну війну. Сьогодні Комісія рекомендує Раді розпочати переговори про вступ з Україною”, – заявила після оголошення голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Дедлайн щодо виконання Україною рекомендацій ЄС буде у березні 2024 року – саме тоді Єврокомісія звітуватиме перед Радою ЄС про те, наскільки виконані інші умови для вступу.

Остаточне рішення цих пунктів прийматимуть лідери країн ЄС на саміті, що відбудеться у Брюсселі 14 та 15 грудня. Його мають одностайно підтримати всі 27 членів Євросоюзу.