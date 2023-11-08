Брюссель рекомендував розпочати переговори щодо вступу України до ЄС
Єврокомісія ухвалила, що Україна достатньо виконала 7 критеріїв, і тепер із країною можна розпочати офіційні переговори про вступ до ЄС, пише DW.
Рішення Єврокомісії мають підтримати лідери 27 країн ЄС.
Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді визначити рамки переговорів з Україною після того, як Київ завершить необхідні для вступу реформи.
Водночас у рекомендації містяться “технічні застереження”, згідно з якими Україні потрібно досягти більшого прогресу у ключових сферах – від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.
“Українці глибоко реформують свою країну і готуються до вступу, навіть коли вони ведуть екзистенційну війну. Сьогодні Комісія рекомендує Раді розпочати переговори про вступ з Україною”, – заявила після оголошення голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.
Дедлайн щодо виконання Україною рекомендацій ЄС буде у березні 2024 року – саме тоді Єврокомісія звітуватиме перед Радою ЄС про те, наскільки виконані інші умови для вступу.
Остаточне рішення цих пунктів прийматимуть лідери країн ЄС на саміті, що відбудеться у Брюсселі 14 та 15 грудня. Його мають одностайно підтримати всі 27 членів Євросоюзу.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: Брюссель, вступление в ЕС, Европейская комиссия, ЕС, переговоры, Украина, Урсула фон дер Ляйен;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 16:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єврокомісія ухвалила, що Україна достатньо виконала 7 критеріїв, і тепер із країною можна розпочати офіційні переговори про вступ до ЄС, пише DW. ".