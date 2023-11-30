Live
  • Чт 30.11.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.38
  • EUR 39.96

Харків’яни беруть участь у масштабному форумі у Брюсселі: що обговорюють

Політика 08:47   30.11.2023
Оксана Горун
Харків’яни беруть участь у масштабному форумі у Брюсселі: що обговорюють

У Брюсселі (Бельгія) проходить глобальний міжнародний форум “Міста та регіони за міжнародне партнерство”. Подробиці про дискусію повідомила у соцмережах голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

“Форум зібрав учасників з усього світу. Тема дня: налагодження зв’язків між містами та регіонами, оптимізація децентралізованого співробітництва. Це те, що зараз на часі для України – заручитися якомога найбільшою кількістю партнерів, перейняти досвід європейців і знайти оптимальні в умовах війни механізми для розвитку та відновлення”, – написала у фейсбуці голова облради.

За її інформацією, зокрема, на форумі обговорюють тенденції децентралізації, “географізований” підхід до інвестування на міському та регіональному рівнях, досвід та механізми інституціоналізації міжнародного співробітництва між місцевими та регіональними органами влади.

Також експерти пояснюють нюанси нової стратегії ЄС “Глобальний шлюз”, у реалізацію якої планують інвестувати 300 млрд євро. Стратегія спрямована на зміцнення зв’язків по всьому світу – у цифровому, енергетичному та транспортному секторах.

Читайте також: Брюссель рекомендував розпочати переговори щодо вступу України до ЄС

У пресслужбі Харківської облради уточнили, що захід організований Європейською Комісією та Комітетом Регіонів ЄС. А мета форуму – зробити внесок за допомогою “територіального підходу” до порядку денного “Глобального шлюзу”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 30 листопада: як минула ніч, обстріли, дані Генштабу
Головні новини Харкова 30 листопада: як минула ніч, обстріли, дані Генштабу
30.11.2023, 09:16
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
29.11.2023, 11:12
Харків’яни беруть участь у масштабному форумі у Брюсселі: що обговорюють
Харків’яни беруть участь у масштабному форумі у Брюсселі: що обговорюють
30.11.2023, 08:47
Діти у школах мають навчатися офлайн: у МОН висловилися про Харків
Діти у школах мають навчатися офлайн: у МОН висловилися про Харків
30.11.2023, 08:08
Збиті “шахеди”, авіаудари та сім атак на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
Збиті “шахеди”, авіаудари та сім атак на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
30.11.2023, 07:34
Анонсоване Тереховим скорочення чиновників. Аналітики дослідили бюджет-2024
Анонсоване Тереховим скорочення чиновників. Аналітики дослідили бюджет-2024
29.11.2023, 23:19

Новини за темою:

16:36
Брюссель рекомендував розпочати переговори щодо вступу України до ЄС
12:24
“Ми чекаємо фінансування у сумі 50 млрд євро” – голова Харківської облради

Ви читали новину: «Харків’яни беруть участь у масштабному форумі у Брюсселі: що обговорюють»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 08:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Брюсселі (Бельгія) проходить глобальний міжнародний форум “Міста та регіони за міжнародне партнерство”. Подробиці про дискусію повідомила у соцмережах голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко".