Харків’яни беруть участь у масштабному форумі у Брюсселі: що обговорюють

У Брюсселі (Бельгія) проходить глобальний міжнародний форум “Міста та регіони за міжнародне партнерство”. Подробиці про дискусію повідомила у соцмережах голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

“Форум зібрав учасників з усього світу. Тема дня: налагодження зв’язків між містами та регіонами, оптимізація децентралізованого співробітництва. Це те, що зараз на часі для України – заручитися якомога найбільшою кількістю партнерів, перейняти досвід європейців і знайти оптимальні в умовах війни механізми для розвитку та відновлення”, – написала у фейсбуці голова облради.

За її інформацією, зокрема, на форумі обговорюють тенденції децентралізації, “географізований” підхід до інвестування на міському та регіональному рівнях, досвід та механізми інституціоналізації міжнародного співробітництва між місцевими та регіональними органами влади.

Також експерти пояснюють нюанси нової стратегії ЄС “Глобальний шлюз”, у реалізацію якої планують інвестувати 300 млрд євро. Стратегія спрямована на зміцнення зв’язків по всьому світу – у цифровому, енергетичному та транспортному секторах.

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У пресслужбі Харківської облради уточнили, що захід організований Європейською Комісією та Комітетом Регіонів ЄС. А мета форуму – зробити внесок за допомогою “територіального підходу” до порядку денного “Глобального шлюзу”.