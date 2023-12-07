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Суперсовременные реанимобили на 1,1 млн евро передали поляки Харьковщине

Мир 12:20   07.12.2023
Оксана Горун
Суперсовременные реанимобили на 1,1 млн евро передали поляки Харьковщине Фото: facebook Татьяны Егоровой-Луценко

Реанимобили 2023 года выпуска харьковской «экстренке» передало Великопольськое воеводство. Настолько современных в Харьковской области еще нет, сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

«Семь современных реанимобилей для «экстренки», которые мы сегодня получили и которых так ждали. Благодарна маршалку Великопольского воеводства Мареку Возняку за эту помощь. Стоимость автомобилей более 1 млн евро. И это самое большое пожертвование, которое самоуправление Великопольского воеводства делало иностранному партнерскому региону», — написала Егорова-Луценко в facebook.

Официальная церемония передачи реанимобилей прошла в Познани с участием посла Украины в Польше  Василия Зварича. За новыми «скорыми» в польшу приехал руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта с командой водителей «экстренки».

«Машины «скорой» 2023 года выпуска, имеют современное оборудование. Спецавтомобили будут задействованы в оказании медицинской помощи жителям деоккупированных территорий и громад, где проживают вынужденно перемещенные лица. Настолько современных – в Харьковской области еще нет», — подчеркнула Егорова-Луценко.

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Как уточнили в пресс-службе Харьковского облсовета, переданные автомобили «скорой» — типа «B». Это «Volkswagen Crafter» 2023 года выпуска. Их общая стоимость – 1,1 млн евро. Шесть автомобилей оборудованы дополнительным набором медицинской аппаратуры (дефибриллятор, устройство для механической компрессии грудной клетки, основные носилки с транспортером и мобильный электрический аспиратор). Еще одно авто имеет основные носилки с транспортером и два мобильных электрических аспиратора. Идея закупить реанимобили для Харьковщины возникла во время встречи руководства области с руководством Великопольського воеводства в апреле. Машины «скорой» поляки закупали специально для Харьковщины. Изначально планировали приобрести пять или шесть, но при проведении тендера смогли сэкономить  и купили семь реанимобилей.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 12:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реанимобили 2023 года выпуска харьковской «экстренке» передало Великопольськое воеводство. Настолько современных в Харьковской области еще нет, сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко".