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“Прильоти” у Харкові: є поранені

Події 06:48   21.09.2023
Оксана Горун
“Прильоти” у Харкові: є поранені

Після шести ракетних ударів у Харкові є постраждалі. Інформацію про поранених підтвердив Суспільному” директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

За даними Забашти, на цей час відомо про двох цивільних, які отримали поранення.

Вибухи в Харкові почалися близько 5:50 ранку – під час масованої ракетної атаки по Україні. За попередньою інформацією, били ракетами із ЗРК С-300 з території російського Бєлгорода. Мер Ігор Терехов повідомив про шість “прильотів” – попередньо, всі – у Слобідському районі. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 06:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після шести ракетних ударів у Харкові є постраждалі. Інформацію про поранених підтвердив “Суспільному” директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта".