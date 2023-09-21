“Прильоти” у Харкові: є поранені

Після шести ракетних ударів у Харкові є постраждалі. Інформацію про поранених підтвердив “Суспільному” директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

За даними Забашти, на цей час відомо про двох цивільних, які отримали поранення.

Вибухи в Харкові почалися близько 5:50 ранку – під час масованої ракетної атаки по Україні. За попередньою інформацією, били ракетами із ЗРК С-300 з території російського Бєлгорода. Мер Ігор Терехов повідомив про шість “прильотів” – попередньо, всі – у Слобідському районі. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, є пошкодження цивільної інфраструктури.