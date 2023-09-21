“Прильоти” у Харкові: є поранені
Після шести ракетних ударів у Харкові є постраждалі. Інформацію про поранених підтвердив “Суспільному” директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
За даними Забашти, на цей час відомо про двох цивільних, які отримали поранення.
Вибухи в Харкові почалися близько 5:50 ранку – під час масованої ракетної атаки по Україні. За попередньою інформацією, били ракетами із ЗРК С-300 з території російського Бєлгорода. Мер Ігор Терехов повідомив про шість “прильотів” – попередньо, всі – у Слобідському районі. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, є пошкодження цивільної інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 06:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після шести ракетних ударів у Харкові є постраждалі. Інформацію про поранених підтвердив “Суспільному” директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта".