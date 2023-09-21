«Прилеты» в Харькове: есть раненые
Фото: пресс-служба ХОВА
После шести ракетных ударов в Харькове есть пострадавшие. Информацию о раненых подтвердил «Суспільному» директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
По данным Забашты, на данный момент известно о двух гражданских, получивших ранения.
Взрывы в Харькове начались около 5:50 утра — во время массированной ракетной атаки по Украине. По предварительной информации, били ракетами из ЗРК С-300 — с территории российского Белгорода. Мэр Игорь Терехов сообщил о шести «прилетах» — предварительно, все — в Слободском районе. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 06:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После шести ракетных ударов в Харькове есть пострадавшие. Информацию о раненых подтвердил «Суспільному» директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта".