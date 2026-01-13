Массированная атака «Шахедов» на Дергачевщину: Задоренко показал последствия
Около 00:20 «Шахеды» массировано атаковали город Дергачи и село Русская Лозовая, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«В результате ударов в Дергачах повреждены автозаправочная станция и частное гражданское предприятие. В Русской Лозовой разрушены два частных дома, на месте происшествия произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС», — отметил Задоренко.
Пострадавших в результате «прилетов» нет.
Напомним, в областной прокуратуре информировали, что войска РФ нанесли серию ударов по населенным пунктам Харьковской области, применив, по предварительным данным, БпЛА типа «Герань-2». В городе Богодухов поврежден объект энергетической инфраструктуры и домовладения. У двух женщин – острая реакция на стресс. В Дергачах зафиксировали повреждение автозаправочной станции, в селе Русская Лозовая – жилого дома. Удары произошли в ночь на 13 января. Также ориентировочно в 02:15 в Шевченковском районе Харькова повреждены помещения детского санатория. В городе Изюм в результате атаки, произошедшей около 03:00, поврежден жилой дом.
Также оккупанты уже в четвертый раз атаковали терминал «Новой почты» в Новом Коротиче. Детальнее о последствиях этого удара.
Новости по теме:
