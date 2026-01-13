Live

Масована атака «шахедів» на Дергачівщину: Задоренко показав наслідки

Події 12:05   13.01.2026
Вікторія Яковенко
Масована атака «шахедів» на Дергачівщину: Задоренко показав наслідки Фото: Вячеслав Задоренко

Близько 00:20 «шахеди» масовано атакували місто Дергачі та село Руська Лозова, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«У результаті ударів у Дергачах пошкоджено автозаправну станцію та приватне цивільне підприємство. У Руській Лозовій зруйновано два приватних будинки, на місці події сталося загоряння, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС», – зазначив Задоренко.

Постраждалих внаслідок «прильотів» немає.

атака на Дергачевщину
Фото: Вячеслав Задоренко
атака на Дергачевщину
Фото: Вячеслав Задоренко
атака на Дергачевщину
Фото: Вячеслав Задоренко
атака на Дергачевщину
Фото: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, в обласній прокуратурі інформували, що війська РФ завдали серії ударів по населених пунктах Харківської області, застосувавши, за попередніми даними, БпЛА типу «Герань-2». У місті Богодухів пошкоджені обʼєкт енергетичної інфраструктури та домоволодіння. У двох жінок – гостра реакція на стрес. У Дергачах зафіксували пошкодження автозаправної станції, у селі Руська Лозова — житлового будинку. Удари відбулися в ніч на 13 січня. Також орієнтовно о 02:15 у Шевченківському районі Харкова пошкоджено приміщення дитячого санаторію. У місті Ізюм внаслідок атаки, що сталася близько 03:00, пошкоджено житловий будинок.

Також окупанти вже вчетверте атакували термінал «Нової пошти» у Новому Коротичі. Детальніше про наслідки цього удару.

Автор: Вікторія Яковенко
