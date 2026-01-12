Новости Харькова – главное 12 января: фронт, пострадавшие из-за гололеда

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

13:18

Гололед на Харьковщине: более 100 человек пострадали за выходные, сколько ДТП

В течение 10 и 11 января на Харьковщине из-за гололеда существенно возросло количество травмированных. Больше всего обращений поступило в субботу, сообщили в областном совете со ссылкой на данные директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты.

В частности, 10 января из-за переохлаждения и обморожения обратились два человека, в результате гололеда – 67 человек (из них 66 пациентов госпитализировали).

«В воскресенье в центр поступило меньшее количество обращений: из-за гололеда зафиксировано 36 случаев, в 31 из которых потребовалась госпитализация», — рассказали в облсовете.

По состоянию на утро понедельника ситуация стабилизировалась – зафиксировано только шесть обращений.

Как отметил Забашта, также непогода повлекла за собой ряд опасных инцидентов на дороге. Так, в субботу произошло восемь ДТП. 11 января зафиксировали 11 аварий.

12:49

В 7:30 вражеские FPV-дроны атаковали село Ивашки

«В результате ударов уничтожен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и энергосети. Без пострадавших», — сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

12:13

11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов

«За последние семь дней враг нанес 11 ударов по городу. Основное бремя на этот раз приняли на себя Немышлянский и Слободской районы», — отметил городской голова Игорь Терехов.

По его данным, оккупанты выпустили на город «Шахед», ракету «Искандер-М», две «Молнии» и семь РСЗО «Торнадо-С». Погибших в результате ударов нет, один человек получил ранения.

«Разрушения значительные. В начале прошлой недели под прицелом оказался важный энергетический объект, обеспечивающий питанием большую часть Харькова. Также серьезные разрушения получил еще один важный объект транспортной сферы», — рассказал Терехов.

Он также отметил, что в результате обстрелов пострадали 12 многоэтажек. Разбит гаражный кооператив.

«Большое уважение нашим коммунальщикам за то, что всю неделю устраняли разрушение от вражеских атак, а прямо сейчас, без передышки, ликвидируют последствия метели», — написал мэр.

09:43

Как прошли сутки на Харьковщине, сообщил Синегубов

В течение минувших суток оккупанты обстреляли шесть населенных пунктов области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Погибших и пострадавших из-за ударов ВС РФ по Харьковщине нет, отметил Синегубов.

В течение суток россияне выпустили по Харьковской области следующее вооружение:

пять БпЛА типа «Герань-2»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон.

Из-за ударов РФ в Купянском районе поврежден частный дом. Обстрелы пришлись по поселку Великий Бурлук.

«В Богодуховском районе повреждены частный дом, ангар, автомобиль, хозяйственное сооружение (сел. Золочев), железнодорожную инфраструктуру (с. Маяк)», – добавил начальник ХОВА.

08:38

Бои на Харьковщине: Генштаб сообщил, где было напряженно

О 25 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ. При этом, больше всего боев было на севере области.

На Южно-Слобожанском направлении было 16 боев в районе Прилипки, Двуречанского, Старицы, Кутьковки и Колодезного. Тем временем на Купянском – враг штурмовал позиции ВСУ девять раз около Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 219 боевых столкновений. Вчера противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 2941 обстрел, в том числе 111 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5273 дрона-камикадзе», – уточнили в ГШ.

07:48

На Харьковщине в огне погибла 90-летняя женщина: в ГСЧС назвали причину пожара

Трагедия произошла в селе Шелестово Богодуховского района, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В комнате горел пол на площади два квадратных метра. В очаге пожара спасатели обнаружили тело женщины. Причина возникновения пожара попадания малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – уточнили спасатели.

А ночью 12 января БпЛА ударил по поселку Великий Бурлук на Купянщине. В результате «прилета» загорелся жилой дом на площади 150 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Также в ГСЧС напомнили, что накануне завершили аварийно-спасательную операцию на месте удара двух «Искандеров» в центре Харькова. Речь идет о «прилете», который произошел 2 января.

«К проведению поисково-спасательных работ привлекались личный состав и техника Харьковского и других гарнизонов и подразделений ГСЧС Украины, в частности, спасатели, верхолазы, кинологи и саперы, а также коммунальные службы города. Всего при разборе завалов было обнаружено 2 тела и фрагменты еще 5 тел погибших. Аварийно-спасательные работы продолжались более 8 суток. В общей сложности демонтировано более 11500 тонн бетонных и металлических конструкций. Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказавшие психологическую помощь 30 пострадавшим», – добавили спасатели.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили три единицы взрывоопасных предметов.

07:32

В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине – подробности

В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что враг смог захватить новые территории на Боровском направлении.

На геолокационных кадрах видно, что недавно оккупанты продвинулись в западной части села Редкодуб на Боровском направлении.

«10 и 11 января российские войска атаковали севернее Боровой близ Богуславки; северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово; юго-восточнее Боровой вблизи Грековки, Карповки, Дружелюбовки; и к югу от Боровой вблизи Александровки, Волчьего Яра и Шандриголово», – уточнили в ISW.

Также эксперты проанализировали видеозаписи, на которых видно, что россияне штурмуют позиции ВСУ на севере населенного пункта Подолы. Однако в Институте изучения войны не считают, что бои смогли повлиять на линию фронта в Харьковской области.

Ситуация на других участках на Харьковщине – стабильная.