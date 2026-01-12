Где сегодня, 12 января, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбивали четыре вражеских атаки в сторону населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка и в районе населенного пункта Прилипка. Сейчас один бой продолжается.

На Купянском направлении противник пытался наступать в сторону Петропавловки и Куриловки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 78 боев.

Напомним, сейчас в городе Купянск остаются от 50 до 80 военных РФ, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов. Он предположил, что, может быть, и меньше. И надеется, что до конца месяца их вообще не останется. РФ удается подбрасывать оккупантам поставки с помощью БпЛА. Трегубов подчеркнул, что таким образом можно доставить только еду и боеприпасы.