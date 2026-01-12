Live

Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:44   12.01.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка та у районі населеного пункту Приліпка. На даний час один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати у бік Петропавлівки та Курилівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 78 боїв.

Нагадаємо, наразі у місті Куп’янськ залишаються від 50 до 80 військових РФ, повідомив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. Він припустив, що, можливо і менше. І сподівається: що до кінця місяця їх взагалі не залишиться. РФ вдається підкидати окупантам постачання за допомогою БпЛА. Трегубов підкреслив, що у такий спосіб можна доставити лише їжу та боєприпаси.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Росіяни протягом тижня атакували Харківщину ракетами та БпЛА: подробиці
Росіяни протягом тижня атакували Харківщину ракетами та БпЛА: подробиці
12.01.2026, 18:14
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні
12.01.2026, 15:26
Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи
Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи
12.01.2026, 14:49
Харків після снігопаду: працюють майже 2 тисячі комунальників (фото)
Харків після снігопаду: працюють майже 2 тисячі комунальників (фото)
12.01.2026, 14:22
Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
12.01.2026, 16:44
«Швидка» на Харківщині застрягла на слизькій дорозі: допомогли копи
«Швидка» на Харківщині застрягла на слизькій дорозі: допомогли копи
12.01.2026, 16:16

Новини за темою:

12.01.2026
Коли Куп’янськ повністю зачистять від окупантів: сподівання Трегубова (відео)
10.01.2026
Плани РФ на Харківщину, Терехов заговорив про ядерну енергетику – огляд фронту
10.01.2026
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
10.01.2026
Ворог атакував на Харківщині 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ
10.01.2026
Росблогери просять РФ зупинити тактику «підняття прапорів» на Харківщині – ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".