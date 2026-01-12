Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка та у районі населеного пункту Приліпка. На даний час один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати у бік Петропавлівки та Курилівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 78 боїв.

Нагадаємо, наразі у місті Куп’янськ залишаються від 50 до 80 військових РФ, повідомив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. Він припустив, що, можливо і менше. І сподівається: що до кінця місяця їх взагалі не залишиться. РФ вдається підкидати окупантам постачання за допомогою БпЛА. Трегубов підкреслив, що у такий спосіб можна доставити лише їжу та боєприпаси.