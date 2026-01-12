Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка та у районі населеного пункту Приліпка. На даний час один бій триває.
На Куп’янському напрямку противник намагався наступати у бік Петропавлівки та Курилівки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 78 боїв.
Нагадаємо, наразі у місті Куп’янськ залишаються від 50 до 80 військових РФ, повідомив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. Він припустив, що, можливо і менше. І сподівається: що до кінця місяця їх взагалі не залишиться. РФ вдається підкидати окупантам постачання за допомогою БпЛА. Трегубов підкреслив, що у такий спосіб можна доставити лише їжу та боєприпаси.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2026 в 16:44;