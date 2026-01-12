Live

Влетела в дерево: водитель погибла в ДТП на Харьковщине, пассажиры в больнице

Происшествия 15:26   12.01.2026
Виктория Яковенко
Влетела в дерево: водитель погибла в ДТП на Харьковщине, пассажиры в больнице Фото: ГУНП в Харьковской области

Смертельная авария произошла 10 января около 18:00 на автодороге Новая Водолага — Ольховатка, недалеко от села Щебетуны, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«25-летняя женщина, управлявшая автомобилем Geely Emgrand-7, не справилась с управлением. Из-за этого произошло столкновение с деревом на обочине. Последняя от полученных травм умерла на месте происшествия», – рассказали правоохранители.

28-летнюю пассажирку и двоих детей — 3-летнюю дочь погибшей и 3-летнего сына пассажирки с многочисленными травмами и ушибами госпитализировали.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Устанавливаются все происшествия катастрофы.

ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, более 100 человек пострадали на Харьковщине за выходные из-за гололеда. Больше всего обращений поступило в субботу, сообщили в областном совете со ссылкой на данные директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты. Как отметил Забашта, также непогода повлекла за собой ряд опасных инцидентов на дороге. Так, в субботу произошло восемь ДТП. 11 января было зафиксировано 11 аварий.

Автор: Виктория Яковенко
