Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні

Смертельна аварія сталася 10 січня близько 18:00 на автошляху Нова Водолага – Вільхуватка, неподалік села Щебетуни, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«25-річна жінка, яка керувала автомобілем Geely Emgrand-7, не впоралась з керуванням. Через це відбулося зіткнення з деревом на узбіччі. Остання від отриманих травм померла на місці події», – розповіли правоохоронці.

28-річну пасажирку та двох дітей – 3-річну доньку загиблої та 3-річного сина пасажирки з численними травмами та забоями шпиталізували.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, понад 100 людей постраждало на Харківщині за вихідні через ожеледицю. Найбільше звернень надійшло в суботу, повідомили в обласній раді з посиланням на дані директора «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктора Забашти. Як зазначив Забашта, також негода спричинила низку небезпечних інцидентів на дорозі. Так, у суботу сталися вісім ДТП. 11 січня зафіксували 11 аварій.