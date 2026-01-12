Live

Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні

Події 15:26   12.01.2026
Вікторія Яковенко
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні Фото: ГУНП в Харківській області

Смертельна аварія сталася 10 січня близько 18:00 на автошляху Нова Водолага – Вільхуватка, неподалік села Щебетуни, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«25-річна жінка, яка керувала автомобілем Geely Emgrand-7, не впоралась з керуванням. Через це відбулося зіткнення з деревом на узбіччі. Остання від отриманих травм померла на місці події», – розповіли правоохоронці.

28-річну пасажирку та двох дітей – 3-річну доньку загиблої та 3-річного сина пасажирки з численними травмами та забоями шпиталізували.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Встановлюються всі обставини трагедії.

ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, понад 100 людей постраждало на Харківщині за вихідні через ожеледицю. Найбільше звернень надійшло в суботу, повідомили в обласній раді з посиланням на дані директора «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктора Забашти.  Як зазначив Забашта, також негода спричинила низку небезпечних інцидентів на дорозі. Так, у суботу сталися вісім ДТП. 11 січня зафіксували 11 аварій.

Автор: Вікторія Яковенко
