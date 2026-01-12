Новини Харкова – головне 12 січня: фронт, постраждалі через ожеледицю

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

13:18

Ожеледиця на Харківщині: понад 100 людей постраждало за вихідні, скільки ДТП

Протягом 10 та 11 січня на Харківщині через ожеледицю суттєво зросла кількість травмованих. Найбільше звернень надійшло в суботу, повідомили в обласній раді з посиланням на дані директора «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктора Забашти.

Зокрема, 10 січня через переохолодження й обмороження звернулося двоє людей, внаслідок ожеледиці – 67 осіб (з них 66 пацієнтів шпиталізували).

«У неділю до центру надійшла менша кількість звернень: через ожеледицю зафіксовано 36 випадків, у 31 з яких знадобилася госпіталізація», – розповіли в облраді.

Станом на ранок понеділка ситуація стабілізувалася — зафіксовано лише шість звернень.

Як зазначив Забашта, також негода спричинила низку небезпечних інцидентів на дорозі. Так, у суботу сталися вісім ДТП. 11 січня зафіксували 11 аварій.

12:49

О 7:30 ворожі FPV-дрони атакували село Івашки

«Внаслідок ударів знищено приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди та енергомережі. Без постраждалих», – повідомив МГ «Об’єктив» очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

12:13

11 обстрілів за тиждень: які райони Харкова були під ударом – Терехов

«За останні сім днів ворог завдав 11 ударів по місту. Основний тягар цього разу прийняли на себе Немишлянський та Слобідський райони», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

За його даними, окупанти випустили на місто «шахед», ракету «Іскандер–М», дві «молнії» та сім РСЗВ «Торнадо-С». Загиблих внаслідок ударів немає, одна людина отримала поранення.

«Руйнування значні. На початку минулого тижня під прицілом опинився важливий енергетичний обʼєкт, що забезпечує живленням велику частину Харкова. Також серйозних руйнувань зазнав ще один важливий об’єкт транспортної сфери», – розповів Терехов.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілів посічено 12 багатоповерхівок. Розбитий гаражний кооператив.

«Велика шана нашим комунальникам за те, що весь тиждень усували руйнування від ворожих атак, а просто зараз, без перепочинку, приборкують наслідки лютої хуртовини», – написав мер.

09:43

Як минула доба на Харківщині, повідомив Синєгубов

Протягом минулої доби окупанти обстріляли шість населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загиблих та постраждалих через удари ЗС РФ по Харківщині немає, зазначив Синєгубов.

Протягом доби росіяни випустили по Харківській області таке озброєння:

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

чотири БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон.

Через удари РФ у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок. Обстріли прийшлися по селищу Великий Бурлук.

“У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, ангар, автомобіль, господарчу споруду (сел. Золочів), залізничну інфраструктуру (с. Маяк);”, – додав начальник ХОВА.

08:38

Бої на Харківщині: Генштаб повідомив, де було напружено

Про 25 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, проінформував Генштаб ЗСУ. При цьому найбільше боїв було на півночі області.

На Південно-Слобожанському напрямку було 16 боїв у районі Приліпки, Дворічанського, Стариці, Кутьківки та Колодязного. Тим часом на Куп’янському – ворог штурмував позиції ЗСУ дев’ять разів біля Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

07:48

На Харківщині у вогні загинула 90-річна жінка: у ДСНС назвали причину пожежі

Трагедія сталася в селі Шелестове Богодухівського району, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“В кімнаті горіла підлога на площі два квадратних метри. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло жінки. Причина виникнення пожежі потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – уточнили рятувальники.

А вночі 12 січня БпЛА вдарив по селищу Великий Бурлук на Куп’янщині. Внаслідок “прильоту” загорівся житловий будинок на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

Також у ДСНС нагадали, що напередодні завершили аварійно-рятувальну операцію на місці удару двох “Іскандерів” у центрі Харкова. Йдеться про “приліт”, який стався 2 січня.

“До проведення пошуково-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка Харківського та інших гарнізонів і підрозділів ДСНС України, зокрема рятувальники, верхолази, кінологи та сапери, а також комунальні служби міста. Загалом під час розбору завалів було виявлено 2 тіла та фрагменти ще 5 тіл загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривали понад 8 діб. Загалом демонтовано понад 11500 тонн бетонних і металевих конструкцій. Також на місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 30 постраждалим”, – додали рятувальники.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили три одиниці вибухонебезпечних предметів.

07:32

В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині – подробиці

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що ворог зміг захопити нові території на Борівському напрямку.

На геолокаційних кадрах видно, що нещодавно окупанти просунулися в західній частині села Рідкодуб на Борівському напрямку.

“10 та 11 січня російські війська атакували на північ від Борової поблизу Богуславки; на північний схід від Борової поблизу Загризового; на південний схід від Борової поблизу Греківки, Карпівки, Дружелюбівки та Середнього; та на південь від Борової поблизу Олександрівки, Вовчого Яру та Шандриголового”, – уточнили в ISW.

Також експерти проаналізували відеозаписи, де видно, що росіяни штурмують позиції ЗСУ на півночі населеного пункту Подоли. Проте в Інституті вивчення війни не вважають, що бої змогли вплинути на лінію фронту в Харківській області.

Ситуація на інших ділянках Харківщини – стабільна.