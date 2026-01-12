Росіяни протягом тижня атакували Харківщину ракетами та БпЛА: подробиці

Протягом минулого тижня російські військові атакували Харківську область ракетами та безпілотниками. Ударів завдали щонайменше по 25 населених пунктах, у тому числі по Харкову. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосували:

▪️дев’ять ракет (тип встановлюється);

▪️48 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️два БпЛА типу «Ланцет»;

▪️шість БпЛА типу «Молния»;

▪️три FPV-дрони;

▪️п’ять БпЛА (тип встановлюється).



Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Куп’янського району, де пошкоджені багатоквартирний будинок, сім приватних домів, два автомобілі, електромережі.

Суттєві пошкодження — у Чугуївському районі: чотири приватні будинки, чотири автомобілі, автобус, електромережі, складське приміщення.

У Харкові пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, гаражний кооператив, автомобіль, інфраструктурний та енергетичний об’єкти.

По Харкову, як повідомляв мер Ігор Терехов, за минулий тиждень росіяни завдали 11 ударів. Основний тягар взяли на себе Немишлянський та Слобідський райони. Військові РФ випустили на місто БпЛА «Шахед», ракету «Іскандер-М», два БпЛА «Молния». Сім обстрілів було із РСЗВ «Торнадо-С». Загиблих немає, одна людина отримала поранення.