Ракетами и БпЛА атаковали россияне Харьковщину в течение недели: подробности

Происшествия 18:14   12.01.2026
Елена Нагорная
Ракетами и БпЛА атаковали россияне Харьковщину в течение недели: подробности

В течение минувшей недели российские военные атаковали Харьковскую область ракетами и беспилотниками. Удары нанесли по меньшей мере по 25 населенным пунктам, в том числе по Харькову. В результате обстрелов пострадали 11 человек.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, россияне применили:

▪️девять ракет (тип устанавливается);
▪️48 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️два БпЛА типа «Ланцет»;
▪️шесть БпЛА типа «Молния»;
▪️три FPV-дрона;
▪️пять БпЛА (тип устанавливается).

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура Купянского района, где повреждены многоквартирный дом, семь частных домов, два автомобиля, электросети.

Существенные повреждения — в Чугуевском районе: четыре частных дома, четыре автомобиля, автобус, электросети, складское помещение.

В Харькове повреждены 12 многоквартирных домов, гаражный кооператив, автомобиль, инфраструктурные и энергетические объекты.

По Харькову, как сообщал мэр Игорь Терехов, за минувшую неделю россияне нанесли 11 ударов. Основное бремя приняли на себя Немышлянский и Слободской районы. Военные РФ выпустили на город БпЛА «Шахед», ракету «Искандер-М», две «Молнии». Семь обстрелов было из РСЗО «Торнадо-С». Погибших нет, один человек получил ранения.

Автор: Елена Нагорная
