В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині – подробиці

Україна 07:22   12.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині – подробиці

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що ворог зміг захопити нові території на Борівському напрямку. 

На геолокаційних кадрах видно, що нещодавно окупанти просунулися в західній частині села Рідкодуб на Борівському напрямку.

“10 та 11 січня російські війська атакували на північ від Борової поблизу Богуславки; на північний схід від Борової поблизу Загризового; на південний схід від Борової поблизу Греківки, Карпівки, Дружелюбівки та Середнього; та на південь від Борової поблизу Олександрівки, Вовчого Яру та Шандриголового”, – уточнили в ISW.

Також експерти проаналізували відеозаписи, де видно, що росіяни штурмують позиції ЗСУ на півночі населеного пункту Подоли. Проте в Інституті вивчення війни не вважають, що бої змогли вплинути на лінію фронту в Харківській області.

Ситуація на інших ділянках Харківщини – стабільна.

Читайте також: Військові РФ просунулися у Вовчанську – DeepState

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що ворог зміг захопити нові території на Борівському напрямку. ".