Військові РФ просунулися у Вовчанську – DeepState
Про успіхи військових РФ у місті Вовчанськ Харківської області повідомляє DeepState.
Осінтери оновили карту бойових дій увечері 11 січня. За їхніми даними, росіяни захопили нові території на півдні Вовчанська і, як наслідок, розширилася сіра зона в районі селища Вільча, що на південь від міста.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше озвучив цілі РФ на Харківщині на січень. За його інформацією, окупанти хочуть обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, пройти до Лимана та провести інфільтрацію у Лиман. При цьому Трегубов висловив упевненість, що ці плани не будуть реалізовані.
Читайте також: Росіяни продовжують спроби інфільтруватися на Харківщині: чи дає це щось
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Deep State, вовчанськ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Військові РФ просунулися у Вовчанську – DeepState», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2026 в 20:49;