Військові РФ просунулися у Вовчанську – DeepState

Про успіхи військових РФ у місті Вовчанськ Харківської області повідомляє DeepState.

Осінтери оновили карту бойових дій увечері 11 січня. За їхніми даними, росіяни захопили нові території на півдні Вовчанська і, як наслідок, розширилася сіра зона в районі селища Вільча, що на південь від міста.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше озвучив цілі РФ на Харківщині на січень. За його інформацією, окупанти хочуть обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, пройти до Лимана та провести інфільтрацію у Лиман. При цьому Трегубов висловив упевненість, що ці плани не будуть реалізовані.