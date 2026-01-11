Live

Военные РФ продвинулись в Волчанске — DeepState

Фронт 20:49   11.01.2026
Елена Нагорная
Военные РФ продвинулись в Волчанске — DeepState

Об успехах военных РФ в городе Волчанск Харьковской области сообщает DeepState.

Осинтеры обновили карту боевых действий вечером 11 января. Согласно их данным, россияне захватили новые территории на юге Волчанска и, как следствие, расширилась «серая зона» в районе поселка Вильча, что к югу от города.

Как сообщала МГ «Объектив», спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов ранее озвучил цели РФ на Харьковщине на январь. По его информации, оккупанты хотят обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти к Лиману и провести инфильтрацию в тот же Лиман. При этом Трегубов выразил уверенность, что эти планы реализованы не будут.

Читайте также: Россияне продолжают попытки инфильтрации на Харьковщине: дает ли это что-то

Автор: Елена Нагорная
