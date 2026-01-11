Военные РФ продвинулись в Волчанске — DeepState
Об успехах военных РФ в городе Волчанск Харьковской области сообщает DeepState.
Осинтеры обновили карту боевых действий вечером 11 января. Согласно их данным, россияне захватили новые территории на юге Волчанска и, как следствие, расширилась «серая зона» в районе поселка Вильча, что к югу от города.
Как сообщала МГ «Объектив», спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов ранее озвучил цели РФ на Харьковщине на январь. По его информации, оккупанты хотят обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти к Лиману и провести инфильтрацию в тот же Лиман. При этом Трегубов выразил уверенность, что эти планы реализованы не будут.
Читайте также: Россияне продолжают попытки инфильтрации на Харьковщине: дает ли это что-то
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Deep State, волчанск, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Военные РФ продвинулись в Волчанске — DeepState», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 января 2026 в 20:49;