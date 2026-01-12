В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине – подробности
В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что враг смог захватить новые территории на Боровском направлении.
На геолокационных кадрах видно, что недавно оккупанты продвинулись в западной части села Редкодуб на Боровском направлении.
«10 и 11 января российские войска атаковали севернее Боровой близ Богуславки; северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово; юго-восточнее Боровой вблизи Грековки, Карповки, Дружелюбовки; и к югу от Боровой вблизи Александровки, Волчьего Яра и Шандриголово», – уточнили в ISW.
Также эксперты проанализировали видеозаписи, на которых видно, что россияне штурмуют позиции ВСУ на севере населенного пункта Подолы. Однако в Институте изучения войны не считают, что бои смогли повлиять на линию фронта в Харьковской области.
Ситуация на других участках на Харьковщине – стабильная.
Читайте также: Военные РФ продвинулись в Волчанске — DeepState
Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
