В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине – подробности

В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что враг смог захватить новые территории на Боровском направлении.

На геолокационных кадрах видно, что недавно оккупанты продвинулись в западной части села Редкодуб на Боровском направлении.

«10 и 11 января российские войска атаковали севернее Боровой близ Богуславки; северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово; юго-восточнее Боровой вблизи Грековки, Карповки, Дружелюбовки; и к югу от Боровой вблизи Александровки, Волчьего Яра и Шандриголово», – уточнили в ISW.

Также эксперты проанализировали видеозаписи, на которых видно, что россияне штурмуют позиции ВСУ на севере населенного пункта Подолы. Однако в Институте изучения войны не считают, что бои смогли повлиять на линию фронта в Харьковской области.

Ситуация на других участках на Харьковщине – стабильная.