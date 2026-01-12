Live

В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине – подробности

Украина 07:22   12.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине – подробности

В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что враг смог захватить новые территории на Боровском направлении. 

На геолокационных кадрах видно, что недавно оккупанты продвинулись в западной части села Редкодуб на Боровском направлении.

«10 и 11 января российские войска атаковали севернее Боровой близ Богуславки; северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово; юго-восточнее Боровой вблизи Грековки, Карповки, Дружелюбовки; и к югу от Боровой вблизи Александровки, Волчьего Яра и Шандриголово», – уточнили в ISW.

Также эксперты проанализировали видеозаписи, на которых видно, что россияне штурмуют позиции ВСУ на севере населенного пункта Подолы. Однако в Институте изучения войны не считают, что бои смогли повлиять на линию фронта в Харьковской области.

Ситуация на других участках на Харьковщине – стабильная.

Читайте также: Военные РФ продвинулись в Волчанске — DeepState

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Семья экс-главы ТЦК Харьковщины купила элитные BMW X6 и Toyota: что решил суд
Семья экс-главы ТЦК Харьковщины купила элитные BMW X6 и Toyota: что решил суд
11.01.2026, 12:06
Сегодня 12 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 января 2026: какой праздник и день в истории
12.01.2026, 06:00
Новости Харькова – главное 12 января: фронт, пострадавшие из-за гололеда
Новости Харькова – главное 12 января: фронт, пострадавшие из-за гололеда
12.01.2026, 13:18
Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
Снег 11 января: когда в Харькове последний раз была такая зима
12.01.2026, 09:54
Мороз, ветер и гололед: прогноз погоды по Харькову и области на 12 января
Мороз, ветер и гололед: прогноз погоды по Харькову и области на 12 января
11.01.2026, 22:00
Гололед на Харьковщине: более 100 человек пострадали за выходные, сколько ДТП
Гололед на Харьковщине: более 100 человек пострадали за выходные, сколько ДТП
12.01.2026, 13:13

Новости по теме:

11.01.2026
Россияне продолжают попытки инфильтрации на Харьковщине: дает ли это что-то
10.01.2026
Росблогеры просят РФ остановить тактику «поднятия флагов» на Харьковщине – ISW
09.01.2026
ISW: военные РФ размахивали триколором в Подолах на Купянщине – что это было
08.01.2026
ISW: 40 россиян пропали без вести на севере в 2026 году, а ВСУ освободили села
07.01.2026
Россияне заявили об оккупации Песчаного – так ли это? Ответ ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине – подробности», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 января 2026 в 07:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что враг смог захватить новые территории на Боровском направлении. ".