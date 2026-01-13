Смертельное ДТП на Харьковщине: грузовик сбил пешехода

Авария, в результате которой погиб мужчина-пешеход, произошла 12 января около полуночи на автодороге «Харьков-Ахтырка» между селами Счастливое и Сазоно-Балановка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«33-летний водитель автомобиля «МАN» с прицепом совершил наезд на 43-летнего пешехода. Потерпевший от полученных травм умер на месте ДТП», — отметили правоохранители.

Следователи внесли данные о происшествии, внесенные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, на 15% выросло количество ДТП в Харьковской области за год. Об этом свидетельствует статистика, подведенная Главным управлением Нацполиции в Харьковской области. По данным полицейских, в 2025-м в регионе произошло 2899 аварий. Причем 700 из них – с пострадавшими. Погибли 116 человек. Еще около 900 получили травмы. Как правило, причинами аварий становятся превышение скорости водителями, несоблюдение безопасной дистанции и нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков.