Що обстрілював ворог протягом доби, повідомив Синєгубов

Події 08:55   13.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби ворог атакував вісім населених пунктів області, а також – Харків, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Новий Коротич Пісочинської громади загинули четверо чоловіків (їхні дані встановлюються), постраждали 6 чоловіків віком 29, 39, 40, 42, 43, 58 років; у м. Богодухів постраждали 34-річна і 56-річна жінки; у с. Новоосинове Курилівської громади постраждали 74-річна жінка і 52-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Росіяни випустили по регіону таке озброєння:

  • дві ракети (тип встановлюється);
  • КАБ;
  • 34 БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджений дитячий санаторій та авто, у Богодухівському районі “прилетіло” по будинку, електромережах та авто.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новоосинове); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Ізюм); у Харківському районі пошкоджено термінал «Нової пошти», АЗС, автомобілі (сел. Новий Коротич), АЗС (м. Дергачі), два приватні будинки (с. Руська Лозова)”, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
