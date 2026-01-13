Что обстреливал враг в течение суток, сообщил Синегубов
В течение минувших суток враг ударил по восьми населенным пунктам области, а также – по Харькову, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Новый Коротич Песочинской громады погибли четверо мужчин (их данные устанавливаются), пострадали шесть мужчин в возрасте 29, 39, 40, 42, 43, 58 лет; в г. Богодухов пострадали 34-летняя и 56-летняя женщина; в с. Новоосиново Куриловской громады пострадали 74-летняя женщина и 52-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
Россияне выпустили по региону следующее вооружение:
- две ракеты (тип устанавливается);
- КАБ;
- 34 БпЛА типу «Герань-2»;
- два БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- два БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове поврежден детский санаторий и авто, в Богодуховском районе «прилетело» по дому, электросетям и авто.
«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Новоосиново); в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Изюм); в Харьковском районе поврежден терминал «Новой почты», АЗС, автомобили (сел. Новый Коротич), АЗС (г. Дергачи), два частных дома (с. Русская Лозовая)», – уточнил Синегубов.
Читайте также: Как прошли сутки на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 08:00
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, почта, прилет, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что обстреливал враг в течение суток, сообщил Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 08:55;