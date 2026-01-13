Live

Что обстреливал враг в течение суток, сообщил Синегубов

Происшествия 08:55   13.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Что обстреливал враг в течение суток, сообщил Синегубов

В течение минувших суток враг ударил по восьми населенным пунктам области, а также – по Харькову, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Новый Коротич Песочинской громады погибли четверо мужчин (их данные устанавливаются), пострадали шесть мужчин в возрасте 29, 39, 40, 42, 43, 58 лет; в г. Богодухов пострадали 34-летняя и 56-летняя женщина; в с. Новоосиново Куриловской громады пострадали 74-летняя женщина и 52-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

Россияне выпустили по региону следующее вооружение:

  • две ракеты (тип устанавливается);
  • КАБ;
  • 34 БпЛА типу «Герань-2»;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове поврежден детский санаторий и авто, в Богодуховском районе «прилетело» по дому, электросетям и авто.

«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Новоосиново); в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Изюм); в Харьковском районе поврежден терминал «Новой почты», АЗС, автомобили (сел. Новый Коротич), АЗС (г. Дергачи), два частных дома (с. Русская Лозовая)», – уточнил Синегубов.

Читайте также: Как прошли сутки на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 13 января: взрывы в полночь, налет БпЛА
Новости Харькова – главное 13 января: взрывы в полночь, налет БпЛА
13.01.2026, 08:19
Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали
Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали
13.01.2026, 01:56
Стало известно, куда попали россияне ночью. Четверо погибших (фото/видео)
Стало известно, куда попали россияне ночью. Четверо погибших (фото/видео)
13.01.2026, 07:20
До 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
До 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
12.01.2026, 20:14
Новости Харькова – главное 12 января: пострадавшие из-за гололеда, ДТП, флаг
Новости Харькова – главное 12 января: пострадавшие из-за гололеда, ДТП, флаг
12.01.2026, 22:03
Что обстреливал враг в течение суток, сообщил Синегубов
Что обстреливал враг в течение суток, сообщил Синегубов
13.01.2026, 08:55

Новости по теме:

13.01.2026
Стало известно, куда попали россияне ночью. Четверо погибших (фото/видео)
12.01.2026
Привезла 6-летнюю дочь в Купянск, где девочка была ранена: мать будут судить
10.01.2026
Последствия вечернего обстрела Харькова ликвидировали спасатели (фото)
10.01.2026
Ракета и 12 БпЛА: Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки
09.01.2026
В Киеве четверо погибших, среди них медик: в РФ пишут, что «цели достигнуты»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что обстреливал враг в течение суток, сообщил Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 08:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток враг ударил по восьми населенным пунктам области, а также – по Харькову, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".