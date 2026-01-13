Что обстреливал враг в течение суток, сообщил Синегубов

В течение минувших суток враг ударил по восьми населенным пунктам области, а также – по Харькову, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Новый Коротич Песочинской громады погибли четверо мужчин (их данные устанавливаются), пострадали шесть мужчин в возрасте 29, 39, 40, 42, 43, 58 лет; в г. Богодухов пострадали 34-летняя и 56-летняя женщина; в с. Новоосиново Куриловской громады пострадали 74-летняя женщина и 52-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

Россияне выпустили по региону следующее вооружение:

две ракеты (тип устанавливается);

КАБ;

34 БпЛА типу «Герань-2»;

два БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон;

два БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове поврежден детский санаторий и авто, в Богодуховском районе «прилетело» по дому, электросетям и авто.

«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Новоосиново); в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Изюм); в Харьковском районе поврежден терминал «Новой почты», АЗС, автомобили (сел. Новый Коротич), АЗС (г. Дергачи), два частных дома (с. Русская Лозовая)», – уточнил Синегубов.