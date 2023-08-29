РФ вивела з Білорусі всі наземні сили, частина тепер під Куп’янськом і Лиманом
Зараз російські наземні війська у повному складі виведені з Білорусі та знаходяться в резерві об’єднаного угруповання, частини якого ведуть наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Military Media Center.
“Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, надалі не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже, організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається”, – зазначив Наєв.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 08:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз російські наземні війська у повному складі виведені з Білорусі та знаходяться в резерві об’єднаного угруповання, частини якого ведуть наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках.".