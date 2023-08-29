Live
  • Вт 29.08.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

РФ вивела з Білорусі всі наземні сили, частина тепер під Куп’янськом і Лиманом

Політика 08:20   29.08.2023
Олена Нагорна
РФ вивела з Білорусі всі наземні сили, частина тепер під Куп’янськом і Лиманом

Зараз російські наземні війська у повному складі виведені з Білорусі та знаходяться в резерві об’єднаного угруповання, частини якого ведуть наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Military Media Center.

“Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, надалі не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже, організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається”, – зазначив Наєв.

Читайте також: На Куп’янському та Лиманському напрямках – гаряче, РФ збирає нові сили – Маляр

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Обстріли росіян і підрив трактора: Синєгубов – про добу на Харківщині
Обстріли росіян і підрив трактора: Синєгубов – про добу на Харківщині
29.08.2023, 08:31
«Особливі» стосунки Ватикана з Москвою, або Чого чекати від Папи Римського
«Особливі» стосунки Ватикана з Москвою, або Чого чекати від Папи Римського
13.05.2023, 20:31
РФ вивела з Білорусі всі наземні сили, частина тепер під Куп’янськом і Лиманом
РФ вивела з Білорусі всі наземні сили, частина тепер під Куп’янськом і Лиманом
29.08.2023, 08:20
Понад 200 ракет “Іскандер”, “Калібр” і “Кинджал” накопичила РФ за літо – ISW
Понад 200 ракет “Іскандер”, “Калібр” і “Кинджал” накопичила РФ за літо – ISW
29.08.2023, 07:44
Генштаб по Харківщині: три авіаудари та обстріли восьми населених пунктів
Генштаб по Харківщині: три авіаудари та обстріли восьми населених пунктів
29.08.2023, 07:13
Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)
Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)
28.08.2023, 19:57

Новини за темою:

07:13
Генштаб по Харківщині: три авіаудари та обстріли восьми населених пунктів
19:17
Авіаудар завдали росіяни біля Іванівки і Кислівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
11:48
На Бєлгородщині продовжують мінувати лінію вздовж держкордону – Маляр
10:16
Понад пів сотні окупантів ліквідували на Куп’янському напрямку – ЗСУ
09:26
На Куп’янському та Лиманському напрямках – гаряче, РФ збирає нові сили – Маляр

  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «РФ вивела з Білорусі всі наземні сили, частина тепер під Куп’янськом і Лиманом»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 08:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз російські наземні війська у повному складі виведені з Білорусі та знаходяться в резерві об’єднаного угруповання, частини якого ведуть наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках.".