РФ вивела з Білорусі всі наземні сили, частина тепер під Куп’янськом і Лиманом

Зараз російські наземні війська у повному складі виведені з Білорусі та знаходяться в резерві об’єднаного угруповання, частини якого ведуть наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Military Media Center.

“Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, надалі не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже, організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається”, – зазначив Наєв.