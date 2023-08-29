РФ вывела из Беларуси все наземные силы, часть теперь под Купянском и Лиманом

В настоящее время российские наземные войска в полном составе выведены из Беларуси и находятся в резерве объединенной группировки, части которой ведут наступление на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Military Media Center.

«Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления. Следовательно, организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе — не исключается», — отметил Наев.