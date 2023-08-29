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РФ вывела из Беларуси все наземные силы, часть теперь под Купянском и Лиманом

Мир 08:20   29.08.2023
Елена Нагорная
РФ вывела из Беларуси все наземные силы, часть теперь под Купянском и Лиманом

В настоящее время российские наземные войска в полном составе выведены из Беларуси и находятся в резерве объединенной группировки, части которой ведут наступление на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Military Media Center.

«Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления. Следовательно, организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе — не исключается», — отметил Наев.

Читайте также: На Купянском и Лиманском направлениях — горячо, РФ собирает новые силы — Маляр

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 08:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время российские наземные войска в полном составе выведены из Беларуси и находятся в резерве объединенной группировки, части которой ведут наступление на Купянском и Лиманском направлениях.".