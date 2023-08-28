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На Купянском и Лиманском направлениях — горячо, РФ собирает новые силы — Маляр

Общество 09:26   28.08.2023
Елена Нагорная
На Купянском и Лиманском направлениях — горячо, РФ собирает новые силы — Маляр

Что в течение последней недели происходило на Купянском и Лиманском направлениях, рассказала в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На Купянском и Лиманском направлениях, действительно, очень горячо было в течение недели. Несмотря на то, что враг там был хорошо уничтожен нашими защитниками, они собирают там новые силы, их туда подтягивают, они там перегруппировку осуществляют. И пытаются использовать самые профессиональные свои подразделения, десантно-штурмовые. Действительно, они не оставляют планов двигаться по этим направлениям, несмотря на то, что им не удается это сделать», — отметила Маляр.

Одна из задач врага, напомнила заместитель министра обороны, отвлечь ВСУ от Бахмутского направления, где украинские защитники имели успехи — продвижение и занятие ключевых господствующих высот.

Также Маляр сообщила, что на Лиманском направлении в течение прошлой недели враг пытался вести наступательные действия в районе Новоегоровки, Кременной, Белогоровки и Серебрянского лесничества.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 09:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что в течение последней недели происходило на Купянском и Лиманском направлениях, рассказала в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.".