На Купянском и Лиманском направлениях — горячо, РФ собирает новые силы — Маляр

Что в течение последней недели происходило на Купянском и Лиманском направлениях, рассказала в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На Купянском и Лиманском направлениях, действительно, очень горячо было в течение недели. Несмотря на то, что враг там был хорошо уничтожен нашими защитниками, они собирают там новые силы, их туда подтягивают, они там перегруппировку осуществляют. И пытаются использовать самые профессиональные свои подразделения, десантно-штурмовые. Действительно, они не оставляют планов двигаться по этим направлениям, несмотря на то, что им не удается это сделать», — отметила Маляр.

Одна из задач врага, напомнила заместитель министра обороны, отвлечь ВСУ от Бахмутского направления, где украинские защитники имели успехи — продвижение и занятие ключевых господствующих высот.

Также Маляр сообщила, что на Лиманском направлении в течение прошлой недели враг пытался вести наступательные действия в районе Новоегоровки, Кременной, Белогоровки и Серебрянского лесничества.

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