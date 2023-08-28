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На Куп’янському та Лиманському напрямках – гаряче, РФ збирає нові сили – Маляр

Суспільство 09:26   28.08.2023
Олена Нагорна
На Куп’янському та Лиманському напрямках – гаряче, РФ збирає нові сили – Маляр

Що протягом останнього тижня відбувалося на Куп’янському та Лиманському напрямках, розповіла в етері національного телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На Куп’янському та Лиманському напрямках, дійсно, дуже гаряче було протягом тижня. Попри те, що ворог там був добре знищений нашими оборонцями, вони збирають там нові сили, їх туди підтягують, вони там перегрупування здійснюють. І намагаються використовувати найпрофесійніші свої підрозділи, десантно-штурмові. Дійсно, вони не полишають планів рухатися цими напрямками попри те, що їм не вдається це зробити», – зазначила Маляр.

Одна з задач ворога, нагадала заступниця міністра оборони, відвернути ЗСУ від Бахмутського напрямку, де українські оборонці мали успіхи – просування і зайняття ключових панівних висот.

Також Маляр повідомила, що на Лиманському напрямку протягом минулого тижня ворог намагався вести наступальні дії в районі Новоєгорівки, Кремінної, Білогорівки й Серебрянського лісництва.

Читайте також: ISW не підтверджує просування військ РФ на Куп’янському напрямку

Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що протягом останнього тижня відбувалося на Куп’янському та Лиманському напрямках, розповіла в етері національного телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.".