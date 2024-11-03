Как беларусы воюют за Украину на Харьковщине: ГУР показало видео
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Воины полка имени Кастуся Калиновского на Харьковщине уничтожают оккупантов. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало кадры с фронта.
«Филигранная точность ― воины полка Калиновского уничтожают российских оккупантов огнем из МК-19. Воины полка имени Кастуся Калиновского ликвидируют московитов в Харьковской области. На видео ― атмосферные кадры филигранной огневой работы расчетов автоматических станковых гранатометов МК-19 и H&K GMG», — прокомментировали опубликованное видео в ГУР.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 18:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины полка имени Кастуся Калиновского на Харьковщине уничтожают оккупантов. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало кадры с фронта".