Как беларусы воюют за Украину на Харьковщине: ГУР показало видео

Воины полка имени Кастуся Калиновского на Харьковщине уничтожают оккупантов. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало кадры с фронта.

«Филигранная точность ― воины полка Калиновского уничтожают российских оккупантов огнем из МК-19. Воины полка имени Кастуся Калиновского ликвидируют московитов в Харьковской области. На видео ― атмосферные кадры филигранной огневой работы расчетов автоматических станковых гранатометов МК-19 и H&K GMG», — прокомментировали опубликованное видео в ГУР.