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ISW: наступление холодов помогает россиянам продвигаться на севере Харьковщины

Украина 08:02   04.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: наступление холодов помогает россиянам продвигаться на севере Харьковщины

Благодаря ухудшению погодных условий ВС РФ могут проводить больше пехотных штурмов и укреплять свои позиции, пишут в Институте изучения войны (ISW).

«Особенно к северу от города Харькова возле Липцев, где земля стала промерзать. Российские силы использовали гражданскую технику вместо бронетехники во время последних штурмов и украинские силы готовят противотанковые укрепления на случай, если Россия накопит силы и средства для будущих наступательных операций на севере Харьковской области», – уточняют аналитики.

Также, по данным российских источников, оккупанты вновь продвинулись на Купянщине. В ISW пока что не опровергли, но и не подтвердили данную информацию.

«Российский блогер заявил 2 и 3 ноября, что российские войска продвинулись на полкилометра в глубину в пределах Петропавловки (восточнее Купянска) и очистили лесной массив близ Стельмаховки (западнее Сватового), а другой милблогер опроверг заявления о том, что русские войска вошли в Серебрянку (к северо-западу от Кременной). Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжали наступление севернее Купянска в районе Голубовки; северо-восточнее Купянска возле Синьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Степной Новоселовки, Загрызового, Берестового, Песчаного», – добавили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 08:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благодаря ухудшению погодный условий ВС РФ могут проводить больше пехотных штурмов и укреплять свои позиции, пишут в Институте изучения войны (ISW).".