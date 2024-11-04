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Генштаб: на Харьковском направлении за сутки было 4 боя, на Купянском – 16

Украина 08:18   04.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: на Харьковском направлении за сутки было 4 боя, на Купянском – 16 Фото: Генштаб ВСУ

Утром 4 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли з сутки на Харьковщине, а также – о вражеских авиаударах. 

На Харьковском направлении враг атаковал четыре раза в районе Волчанска. Также, по данным Генштаба, Силы обороны сдерживали наступление противника и на Купянщине.

«Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 16. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызового, Кругляковки, Вишневого и Первомайского», – написали в Генштабе.

Враг выпустил авиабомбы на такие населенные пункты региона: Харькову, Рубленому, Питомнику, Околу, Казачей Лопани, Муравскому и Ковалям.

Потери врага, по данным ГШ, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли з сутки на Харьковщине, а также – о вражеских авиаударах. ".