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Пожары на Харьковщине: сотрудники ГСЧС за сутки потушили 12 возгораний

Происшествия 08:31   04.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пожары на Харьковщине: сотрудники ГСЧС за сутки потушили 12 возгораний

Как уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, два пожара возникли из-за вражеских обстрелов региона.

«Вечером враг нанес авиационные удары по Харькову. ️Одно из попаданий зафиксировано недалеко от жилой застройки Шевченковского района города. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты. В общей сложности, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Окончательная информация уточняется. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, которые обследовали поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению», – сообщили спасатели.

Тем временем в селе Питомник Дергачевской громады горели два здания, общей площадью 100 м. кв. Без пострадавших.

«В селе Малая Даниловка Харьковского района горела трава на площади 10 кв. Жертв и пострадавших нет», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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Пожары на Харьковщине: сотрудники ГСЧС за сутки потушили 12 возгораний
Пожары на Харьковщине: сотрудники ГСЧС за сутки потушили 12 возгораний
04.11.2024, 08:31

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, два пожара возникли из-за вражеских обстрелов региона.".