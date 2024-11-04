Пожары на Харьковщине: сотрудники ГСЧС за сутки потушили 12 возгораний
Как уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, два пожара возникли из-за вражеских обстрелов региона.
«Вечером враг нанес авиационные удары по Харькову. ️Одно из попаданий зафиксировано недалеко от жилой застройки Шевченковского района города. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты. В общей сложности, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Окончательная информация уточняется. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, которые обследовали поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению», – сообщили спасатели.
Тем временем в селе Питомник Дергачевской громады горели два здания, общей площадью 100 м. кв. Без пострадавших.
«В селе Малая Даниловка Харьковского района горела трава на площади 10 кв. Жертв и пострадавших нет», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 08:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, два пожара возникли из-за вражеских обстрелов региона.".