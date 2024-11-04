Пожары на Харьковщине: сотрудники ГСЧС за сутки потушили 12 возгораний

Как уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, два пожара возникли из-за вражеских обстрелов региона.

«Вечером враг нанес авиационные удары по Харькову. ️Одно из попаданий зафиксировано недалеко от жилой застройки Шевченковского района города. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты. В общей сложности, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Окончательная информация уточняется. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, которые обследовали поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению», – сообщили спасатели.

Тем временем в селе Питомник Дергачевской громады горели два здания, общей площадью 100 м. кв. Без пострадавших.

«В селе Малая Даниловка Харьковского района горела трава на площади 10 кв. Жертв и пострадавших нет», – добавили в ГСЧС.