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РФ наближається до Колісниківки, окуповані нові території (Deep State)

Події 07:28   05.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ наближається до Колісниківки, окуповані нові території (Deep State) Фото: Генштаб ЗСУ

Автори проєкту Deep State 5 листопада оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що ворог знову захопив частину наших територій.

Окупанти змогли просунутися на Куп’янщині та наблизитися до Колісниківки, зазначають аналітики.

Deep State

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що від населених пунктів Куп’янщини практично нічого не залишилося – ворог б’є по всьому, що тільки бачить. Обстрілюють з артилерії та інших видів озброєння, проте найчастіше застосовують дрони.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 07:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State 5 листопада оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що ворог знову захопив частину наших територій.".