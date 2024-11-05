РФ наближається до Колісниківки, окуповані нові території (Deep State)
Фото: Генштаб ЗСУ
Автори проєкту Deep State 5 листопада оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що ворог знову захопив частину наших територій.
Окупанти змогли просунутися на Куп’янщині та наблизитися до Колісниківки, зазначають аналітики.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що від населених пунктів Куп’янщини практично нічого не залишилося – ворог б’є по всьому, що тільки бачить. Обстрілюють з артилерії та інших видів озброєння, проте найчастіше застосовують дрони.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 07:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State 5 листопада оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що ворог знову захопив частину наших територій.".