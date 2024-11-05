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Наступ РФ: ворог просунувся на півночі від Харкова та на Куп’янщині (ISW)

Україна 09:21   05.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наступ РФ: ворог просунувся на півночі від Харкова та на Куп’янщині (ISW)

РФ проводить успішні штурми на Харківському та Куп’янському напрямку, зазначили у зведенні за 5 листопада в Інституті вивчення війни (ISW). 

Під час наступу на Харківському напрямку ЗС РФ змогли просунутися на заході від Глибокого, на східному березі Трав’янського водосховища, повідомляють аналітики. Крім того, у ворога є успіхи і на Куп’янщині.

“Російські війська просунулися на південний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної під час продовження російських наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 4 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що російські війська просунулися на захід від Новоселівського (на південний схід від Куп’янська) та на південний схід від Ямполівки”, – написали в ISW.

Тим часом росіяни продовжують штурмувати наші позиції біля Кіндрашівки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Чернещини та Степової Новоселівки, додали аналітики.

Читайте також: РФ наближається до Колісниківки, окуповані нові території (Deep State)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 09:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ проводить успішні штурми на Харківському та Куп’янському напрямку, зазначили у зведенні за 5 листопада в Інституті вивчення війни (ISW). ".