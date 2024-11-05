Наступ РФ: ворог просунувся на півночі від Харкова та на Куп’янщині (ISW)

РФ проводить успішні штурми на Харківському та Куп’янському напрямку, зазначили у зведенні за 5 листопада в Інституті вивчення війни (ISW).

Під час наступу на Харківському напрямку ЗС РФ змогли просунутися на заході від Глибокого, на східному березі Трав’янського водосховища, повідомляють аналітики. Крім того, у ворога є успіхи і на Куп’янщині.

“Російські війська просунулися на південний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної під час продовження російських наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 4 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що російські війська просунулися на захід від Новоселівського (на південний схід від Куп’янська) та на південний схід від Ямполівки”, – написали в ISW.

Тим часом росіяни продовжують штурмувати наші позиції біля Кіндрашівки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Чернещини та Степової Новоселівки, додали аналітики.