Наступ РФ: ворог просунувся на півночі від Харкова та на Куп’янщині (ISW)
РФ проводить успішні штурми на Харківському та Куп’янському напрямку, зазначили у зведенні за 5 листопада в Інституті вивчення війни (ISW).
Під час наступу на Харківському напрямку ЗС РФ змогли просунутися на заході від Глибокого, на східному березі Трав’янського водосховища, повідомляють аналітики. Крім того, у ворога є успіхи і на Куп’янщині.
“Російські війська просунулися на південний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної під час продовження російських наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 4 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що російські війська просунулися на захід від Новоселівського (на південний схід від Куп’янська) та на південний схід від Ямполівки”, – написали в ISW.
Тим часом росіяни продовжують штурмувати наші позиції біля Кіндрашівки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Чернещини та Степової Новоселівки, додали аналітики.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, куп'янск, наступ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 09:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ проводить успішні штурми на Харківському та Куп’янському напрямку, зазначили у зведенні за 5 листопада в Інституті вивчення війни (ISW). ".