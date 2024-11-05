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Центр підтримки жителів Куп‘янська стартував на Харківщині

Суспільство 22:03   05.11.2024
Оксана Якушко
Центр підтримки жителів Куп‘янська стартував на Харківщині

Евакуйовані мешканці Куп’янська тепер можуть комплексно отримувати гуманітарну допомогу у Харкові, повідомляє ХОВА.

«Наразі в Харкові проживає понад 4,5 тисячі переселенців із Куп‘янська, зокрема 402 дитини. Чітко розуміємо, що цим людям потрібна посилена увага та підтримка з боку держави й міжнародних організацій. Тому ХОВА в координації з партнерами ініціювала відкриття таких локальних пунктів. У хабі жителі прифронтових сіл і селищ можуть отримати соціальні, медичні послуги, а також продуктові й гігієнічні набори», — розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом у Харкові працюють Куп’янський, Вовчанський, Липецький та Курилівський хаби, в яких вже зареєстровано близько 20 тисяч відвідувачів. Цифра щоденно зростає, додав начальник Харківської ОВА.

До роботи гуманітарного хабу долучилися «Червоний Хрест України», «World Central Kitchen», «ADRA Ukraine» та «Джерело Відродження»/CFSR.

Наразі на базі хабу працюють 10 фахівців, які забезпечують роботу кількох напрямків.

«Відвідувачі можуть отримати послуги служби у справах дітей, управління соцзахисту, також функціонує ветеранський простір і відділ центру надання адміністративних послуг. Крім цього, у хабі є представник центру первинної медичної допомоги, який консультує і за потреби оформить направлення до профільних відділень обласних медичних закладів», – розповів очільник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Всі працівники, які задіяні у хабі, є куп’янчанами. Вони з великим розумінням ставляться до потреб та проблем кожного відвідувача. Це дуже важлива складова, – зазначив директор хабу Сергій Жадановський.

Читайте також: Наступ РФ: ворог просунувся на півночі від Харкова та на Куп’янщині (ISW)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 22:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Евакуйовані мешканці Куп’янська тепер можуть комплексно отримувати гуманітарну допомогу у Харкові, повідомляє ХОВА.".