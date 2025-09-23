Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

«Не перший напад гомофобних угруповань»: у Харкові обмалювали ЛГБТ-центр

Суспільство 16:43   23.09.2025
Вікторія Яковенко
«Не перший напад гомофобних угруповань»: у Харкові обмалювали ЛГБТ-центр Фото: KharkivPride

ЛГБТ-активісти заявляють, що ресурсний центр «ПрайдХаб» цими вихідними невідомі обмалювали, пошкодивши вікна та двері.

«Це не перший напад гомофобних угруповань на наше майно, та ми хочемо наголосити, що це не «безневинні дії, що не мають жертв», а шлях, що починається мовою ворожнечі та пошкодженням речей, і веде до серйозних наслідків і насилля», – повідомляє організація у мережі «Фейсбук».

На фото, що опублікували активісти видно, що вікна та вхідні двері розмалювали червоною фарбою.

обрисовали Харьковхаб
Фото: KharkivPride
обрисовали Харьковхаб
Фото: KharkivPride
обрисовали Харьковхаб
Фото: KharkivPride

Нагадаємо, наприкінці вересня у Харкові стартував традиційний «ХарківПрайд». Організатори заявляли про погрози з Києва. Вони пояснили, що отримали інформацію про те, що до Харкова нібито планують прибути представники ультраправих організацій з Києва «з наміром перешкодити проведенню заходів ХарківПрайду-2025». 30 серпня, і справді, не минулося без інцидентів – у центрі міста сталася штовханина.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Не перший напад гомофобних угруповань»: у Харкові обмалювали ЛГБТ-центр
«Не перший напад гомофобних угруповань»: у Харкові обмалювали ЛГБТ-центр
23.09.2025, 16:43
Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ
Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ
23.09.2025, 16:14
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
У колонію в Харкові завітала прокуратура: які порушення знайшли (фото)
У колонію в Харкові завітала прокуратура: які порушення знайшли (фото)
23.09.2025, 15:29
Бути уважними рекомендує Синєгубов: що очікують у Харкові та області
Бути уважними рекомендує Синєгубов: що очікують у Харкові та області
23.09.2025, 14:17
На Харківщині збитки довкіллю від війни сягнули майже 529 млрд грн
На Харківщині збитки довкіллю від війни сягнули майже 529 млрд грн
23.09.2025, 14:46

Новини за темою:

23.09.2025
Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ
23.09.2025
У колонію в Харкові завітала прокуратура: які порушення знайшли (фото)
23.09.2025
Бути уважними рекомендує Синєгубов: що очікують у Харкові та області
23.09.2025
Експравоохоронця затримали в Харкові: що він обіцяв за $14 тисяч
23.09.2025
«Це пограбування»: співробітниці фінустанови в Харкові погрожували ножем

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««Не перший напад гомофобних угруповань»: у Харкові обмалювали ЛГБТ-центр»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 16:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЛГБТ-активісти заявляють, що ресурсний центр «ПрайдХаб» цими вихідними невідомі обмалювали, пошкодивши вікна та двері.".