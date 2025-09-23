«Не перший напад гомофобних угруповань»: у Харкові обмалювали ЛГБТ-центр

ЛГБТ-активісти заявляють, що ресурсний центр «ПрайдХаб» цими вихідними невідомі обмалювали, пошкодивши вікна та двері.

«Це не перший напад гомофобних угруповань на наше майно, та ми хочемо наголосити, що це не «безневинні дії, що не мають жертв», а шлях, що починається мовою ворожнечі та пошкодженням речей, і веде до серйозних наслідків і насилля», – повідомляє організація у мережі «Фейсбук».

На фото, що опублікували активісти видно, що вікна та вхідні двері розмалювали червоною фарбою.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Харкові стартував традиційний «ХарківПрайд». Організатори заявляли про погрози з Києва. Вони пояснили, що отримали інформацію про те, що до Харкова нібито планують прибути представники ультраправих організацій з Києва «з наміром перешкодити проведенню заходів ХарківПрайду-2025». 30 серпня, і справді, не минулося без інцидентів – у центрі міста сталася штовханина.